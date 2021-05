Mariola Hernández lleva en la mochila allá donde va sus ganas de innovar en las aulas. Convencida de que la enseñanza suma a través de alianzas internacionales (como las que ofrecen los diferentes Erasmus+), supone una cara nueva en la cúpula de Feceval-CECE, la patronal de la enseñanza concertada valenciana, pero no es nueva en el mundo educativo: ha dirigido el Colegio Hernández en Castelló (la Ribera); tiene experiencia en programas europeos de FP (en la Escola Sindical de Formació Melchor Botella); y ha sido profesora de Secundaria interina en el IES Consuelo Aranda de Alberic.

¿Cómo asume el reto de llegar al cargo en en la actual situación?

Con muchísima ilusión. Ha sido un momento complicado para la educación, por la pandemia, pero también es el momento de hacer grandes cambios, de volver a ilusionarnos. El sector educativo tiene que liderar la salida de la pandemia y nos estamos jugando el futuro. Necesitamos mucha creatividad para superar lo que estamos viviendo.

Viene del mundo educativo directamente, ha sido directora de colegio: ¿cómo es pasar de la gestión de un centro a pequeña escala a la federación?

Tampoco se gestiona de una manera distinta cuando has tenido experiencia a nivel escolar. Sí que es verdad que el sector es muy heterogéneo (tenemos centros de Infantil, Especial, FP... y colegios de línea completa) y amplío mi formación continuamente para conocer todos los sectores, pero tampoco ha sido un reto tan grande al tener un equipo muy consolidado que me ayuda muchísimo y una junta directiva que me apoya desde el inicio.

Tiene mucha experiencia con proyectos de intercambio y Erasmus+. ¿Es la internacionalización uno de los próximos objetivos para Feceval?

A la gerencia aporto mi experiencia de 10 años. Uno de mis retos es internacionalizar Feceval y dar oportunidades de formación a los equipos directivos, los docentes y al alumnado, con la creación de consorcios, Erasmus+ o, incluso, proyectos fuera de la Unión Europea. Otro tema es la acreditación de la competencia digital docente y la implementación de metodologías innovadoras; queremos hacer una profunda reflexión como organización porque en pandemia es cuando nos hemos dado cuenta de qué situación partíamos y hemos observado las deficiencias. La tecnología debe ir acompañada del humanismo y las emociones; no se aprende sin emoción.

¿Qué imagen cree que tiene la sociedad de la enseñanza concertada? Se le suele considerar elitista, en contraposición a la pública... ¿Es así?

En mi experiencia, desde un centro concertado con alumnado multicultural, con distintas capacidades... puedo decir que en nuestro sector la realidad es la misma, aunque sí es verdad que dependiendo de la localización del centro a veces accede un alumnado u otro, pero es un sector muy heterogéneo.

Hablar de la concertada los últimos meses conlleva hablar de la movilización contra la nueva ley educativa, la Ley Celaá. ¿Cuáles son los puntos que han generado este rechazo?

Hubiéramos querido que, por fin, en este país, se hubiera llegado a una ley educativa con consenso. El pacto educativo es necesario más que nunca y se ha perdido una gran oportunidad. También es cierto que la ley dependerá del desarrollo en las comunidades autónomas; a la espera de ello estamos.

¿Y preocupa la gratuidad del nivel de Infantil 0 a 3 años que contempla la ley?

El sector de Infantil es muy importante en Feceval. Durante muchos años ha dado un servicio a la sociedad, ha facilitado la conciliación, la incorporación de la mujer al mundo laboral... Estoy visitando todos los centros federados y me he reunido con muchos; el sector de Infantil es de los primeros que me pidió una entrevista. Desde Feceval vamos a intentar negociar para que la gratuidad llegue también a nuestros centros —muchos dirigidos por mujeres—, que se merecen ser incluidos. Hay centros que, por ejemplo, se plantean la municipalización y sería buen momento para que el cheque escolar cubriera todos los gastos.

La reacción del sector ante la nueva ley y el Gobierno parece que contrasta con la relación con la Conselleria de Educación. ¿Cómo es?

Desde mi incorporación y lo que he observado tanto en las comisiones de seguimiento como en las entrevistas personales que he tenido para conocer a nuestros dirigentes, el diálogo es totalmente abierto y se tienen en cuenta y se consensúa con las asociaciones sindicales y con nosotros. No me da esa imagen de crispación que se quiere ver desde fuera, para nada. Se ha trabajado conjuntamente en pandemia; se nos ha dado ayudas; el profesorado se ha vacunado al mismo tiempo que el de la pública... Mi sensación es como tú dices: no es la misma realidad.

Durante la primera legislatura el Consell eliminó algunos conciertos que se han recuperado por la vía judicial. ¿Debería haberse llegado a otra solución?

La judicialización nunca es el mejor sistema pero es el que se adoptó en ese momento y ahora hay que acatar las resoluciones.

Dentro de la concertada también hay algunas reclamaciones, por ejemplo en la gestión de las plantillas, para equiparar las horas lectivas o la retribución con la pública. ¿Lo van a abordar?

Estamos pendientes de la negociación de plantillas con la conselleria y también implicaría un cambio en el convenio. Es un tema del que no hemos empezado a debatir, pero sabemos que va a ser nuestra realidad en los próximos meses.

Y esos próximos meses cómo serán en las aulas. ¿Qué se espera del próximo curso?

Debemos alegrarnos del esfuerzo que hemos hecho, hemos estado a la altura. Se han asumido responsabilidades difíciles, pero los centros han pasado con excelente este trance. Confío en ellos. Partiremos de una situación mucho mejor, con una plantilla vacunada, más seguridad... La experiencia nos sirve para que el próximo curso sea más normal. Esperamos esa ansiada normalidad.