"Llevamos seis meses tachando los días en el calendario. Lo hemos llevado fatal"

Cuando muchos de los que celebraban el fin del estado de alarma en la Puerta del Sol empezaban a plantearse la posibilidad de volver a casa a dormir, Cleopatra cogía ayer en Atocha el primer AVE del domingo hacia València.

Esta trabajadora del hospital Zendal del Madrid se instaló en la capital al poco de iniciarse la pandemia dejando en València, su ciudad, a su hija Nadia y a su nieta Alejandra, quienes a las 10.30 horas la estaban esperando en la estación de Joaquín Sorolla junto a Alejandro, el padre de la niña. Casi un año sin ver a sus chicas por el trabajo y el cierre perimetral que la Generalitat levantó el sábado a la medianoche.

Decidí venir de un día para otro pero no me ha costado encontrar billete. Pensaba que el AVE vendría más lleno

Les resultó muy, muy difícil contener la emoción. La niña sonreía a su abuela pero le costaba desprenderse de los brazos de su madre. «No te preocupes mamá -le decía Nadia a Cleopatra-. Ya verás qué pronto te coge confianza».

«La última vez que la estuvo con ella tenía tres o cuatro meses y durante un año solo se han podido ver por videollamada», explicaba después la madre de la niña a este periódico. «Tenía muchas ganas de que abrieran ya porque ha sido un año muy largo -contaba Cleo-. Parece que me haya encontrado con otra niña».

Pese a ser la primera jornada en seis meses sin limitación de movilidad, los trenes no llegaban llenos

La Generalitat decretó el cierre perimetral junto al toque de queda nocturno en octubre para hacer frente a la propagación de la segunda ola del Covid-19. Era una medida temporal para limitar la movilidad y los contactos sociales que se ha ido prorrogando hasta ahora. Pese a ser la de ayer la primera jornada con el paso franco con otras comunidades, los trenes procedentes de Madrid o Barcelona no llegaban a València llenos. El hecho de que el levantamiento de la medida se haya producido en domingo no ha facilitado el reencuentro de muchas familias que llevan meses sin verse.

«Decidí venir de un día para otro cuando me enteré que se levantaba el cierre y la verdad es que no me ha costado encontrar billete, pensaba que iba a estar el tren mucho más saturado», reconocía ayer Mónica al llegar a la estación en el AVE de las 11.15. Allí le estaban esperando su hermana Pilar y su padre Juan, a quien no veía desde hace medio año. Juan se abrazaba a su hija y se veía incapaz de articular palabra.

«Llevamos seis meses tachando los días en el calendario para poder vernos -explicaba Pilar también entre lágrimas-. Lo hemos llevado fatal». «Ha sido espantoso», corroboraba su hermana, que trabaja en Barcelona, vive en Madrid y que hasta antes de la pandemia se las podía apañar para visitar cada tres o cuatro semanas a su familia en València.

Después de seis meses, el teletrabajo le ha permitido ahora un reencuentro con los suyos que durará hasta el jueves. «No tenemos ningún plan especial, solo vernos y estar juntos. Lo que hagamos me da igual».

Será sobre todo el próximo fin de semana cuando se esperan más desplazamientos no laborables a la Comunitat Valenciana. Un actor que sirve de termómetro para medir las ganas de viajar es BlaBlaCar, la empresa que gestiona viajes en coche compartidos que ya el pasado fin de semana, con solo un día sin cierre perimetral, ya registró el mayor incremento de actividad desde octubre de 2020 y tenía 3.500 con destino principalmente a València y Alicante. De hecho, según fuentes de la empresa, la ruta más solicitada a partir de ayer es la que une Madrid con València.