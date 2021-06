Morera urge al Congreso a agilizar la recuperación del derecho foral valenciano

A juicio de Morera, esta demanda forma parte de la agenda valenciana y se sitúa dentro de la relación que tendría que existir entre los parlamentos autonómicos y el Congreso, "en una muestra de cooparticipación en los procesos legislativos" que debería poner en valor "la auténtica estructura y división de competencias del Estado autonómico”.

El presidente de las Corts ha trasladado a Batet la esperanza de la cámara de representación valenciana de que los grupos parlamentarios tengan en cuenta la urgencia y no aparquen por más tiempo la reforma, puesto que han de ser ellos los que den el impulso necesario para incluir en el orden del día de los debates la propuesta enviada por el parlamento autonómico a principios del año 2020. Para Morera, la tramitación puede ir en paralelo a la reforma que se pretende hacer del artículo 49 de la Constitución. "Lo que no sería deseable es que pasara lo mismo que con la reforma del Estatut, aprobada por las Corts en el año 2011 y que no se aprobó definitivamente hasta 2019”, ha remachado.

La reivindicación del reconocimiento del derecho civil se remonta al 28 de abril de 2016, cuando el Tribunal Constitucional declaró que la ley valenciana de régimen económico matrimonial valenciano no se ajustaba al ordenamiento constitucional, al igual que pasaría más tarde con la ley de custodia compartida y con la ley de uniones de hecho formalizadas.

En febrero de 2020, el pleno de les Corts Valencianes aprobó la iniciativa para impulsar una reforma constitucional y recuperar el derecho civil valenciano. Pasados 16 meses, esta reforma todavía espera que los grupos parlamentarios decidan incluirla en el orden del día para su tramitación. “Esperamos que tengan sensibilidad en esta cuestión", ha mantenido.