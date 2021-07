No hay una palabra que describa mejor un día de extremo calor en la Comunitat Valenciana que Poniente o 'ponentà'. Con la llegada del verano los días de Poniente son sinónimo de días tórridos y noches tropicales. Es momento para no salir de casa y refugiarse cerca del agua, del ventilador y del aire acondicionado. Cuando sopla el poniente en verano mejor no jugársela. Pero qué es lo que hace tan tórrido este tipo de viento.

Sopla desde el interior, seco y caliente

El Poniente, al igual que el viento de Levante no es más que el nombre que recibe el viento que sopla según su origen cardinal. En este caso poniente es el que sopla desde el oeste, desde donde se pone el sol. Es el antagonista del viento de Levante, que lo hace desde el este, desde la costa. Uno es seco y caluroso, el otro húmedo y fresco. En la Comunitat Valenciana se llama Poniente al viento que en otras zonas, como Málaga, se conoce como Terral. Sopla desde el interior hacia la costa y se caracteriza por ser un viento seco y muy caliente que convierte la costa en un horno.

Recoge el calor de la meseta y se dispara en la costa

El Poniente es especialmente letal en verano y se debe precisamente a que es en esta época del año cuando el viento, en principio fresco húmedo, que sopla desde el Atlántico va secándose y calentándose a medida que recorre la península. A su paso por castilla y la meseta, el viento va secándose y calentándose con el calor acumulado en estas tierras. Es como una corriente a chorro de aire frío que va calentándose a medida que avanza hasta ser un soplete sin nada de humedad. Además de este fenómeno de calentamiento gradual, el poniente se torna más caliente justo cuando desciende a la altura de la costa.

El aire que circula en superficie y va calentándose está sometido a la presión atmosférica. Es decir, al peso de todo el aire que hay sobre él. Cuando esta presión aumenta, el aire se calienta por efecto de la compresión. Eso es lo que pasa en la costa valenciana. El litoral valenciano se caracteriza por una contar con una franja litoral delimitada por sistemas montañosos en el interior. Cuando sopla el poniente, el aire del interior de la península se desliza desde la meseta hasta la costa y cuando lo hace desciende rápidamente desde los 600 y 700 metros a prácticamente al nivel del mar. En ese momento la presión del aire aumenta porque al descender hacia la costa se ve afectado por el peso de toda la masa de aire que hay encima. Ahí es cuando el poniente acaba de calentarse.