Uno de cada cinco hospitalizados por covid tiene menos de 35 años

Son el grupo con menos población vacunada (no llegan a uno de cada tres con una dosis en treinteañeros y rozan el 15 % en veinteañeros) y, por tanto, la franja menos protegida frente a la covid, y, a su vez (o quizás por consiguiente), los que más se contagian del virus en esta ola. Y aunque en los hospitales valencianos no son ni mucho menos una mayoría, ni tienen un peso similar al que representan sus contagios, su presencia en estas instalaciones no ha dejado de crecer conforme subían las PCR positivas.