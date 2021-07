El pasaporte covid se ha convertido en el compañero de viajes de este verano. El certificado verde es uno de los requisitos esenciales para poder viajar. Entró en vigor el pasado 1 de julio y desde la plataforma de la Conselleria de Sanidad se puede acceder. Además de viajar otra de las cuestiones que se plantean es su utilización para el acceso a bares y restaurantes. Canarias y Galicia ya piden el certificado covid para acceder al interior de bares y restaurantes. El documento puede ser un certificado de vacunación contra el virus, de que se ha pasado la enfermedad o una prueba negativa realizada en las últimas 72 horas.

En la C. Valenciana el Consell no descarta pedir el certificado de vacunación o una PCR negativa para entrar en un bar o un local de ocio, sin embargo, considera que no es el momento de aplicar una medida de este tipo. De hecho, la Generalitat no la pondrá en marcha hasta que haya ofrecido a toda la población la posibilidad de vacunarse.

¿Como solicitarlo paso a paso?

Tras acceder a la web solo hay que identificarse mediante el número de SIP, la fecha de nacimientos y la fecha de emisión. Tras recibir un mensaje de confirmación al móvil y una clave de seguridad el usuario puede acceder a la zona de descargas. Desde ahí se puede elegir el tipo de certificado que desea.

Tipos de certificado

Existen tres tipos de certificado de los que la acreditación QR se recoge de forma digital que contendrá la información esencial y la firma digital que le otorga validez.

Certificado COVID Digital de vacunación: permite acreditar que la persona ha recibido una o dos dosis de una de las vacunas frente a la COVID aprobadas por la UE. La validez de este certificado es de 365 días después de la fecha de vacunación.

Certificado COVID Digital de recuperación: acredita de modo digital, en el código QR que la persona se ha recuperado de la COVID tras haber confirmado su enfermedad mediante una prueba PCR positiva. Este certificado será válido desde la finalización del periodo de aislamiento, día 11 de la prueba PCR positiva hasta 180 días después.

Certificado COVID Digital de pruebas: ofrece la acreditación de que la persona dispone de un resultado negativo de una prueba diagnóstica de COVID, que puede ser PCR o antígeno. En el caso de la prueba PCR el resultado tendrá una validez de 72h y la validez de la prueba de antígeno será de 48 horas. Para poder acreditarse los resultados de las pruebas de antígenos, no es válida cualquier tipo de prueba, sino que debe haberse realizado con uno de los kits comerciales aprobados por la UE.

Al viajar, el titular del Certificado COVID Digital de la UE debe, en principio, quedar exento de las restricciones a la libre circulación: los Estados miembros deberán abstenerse de imponer restricciones adicionales de viaje a las personas titulares de un Certificado COVID Digital de la UE, a menos que dichas restricciones sean necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública. En cualquier caso, es importante que todas las personas se cercioren de los requisitos que cada país tiene para viajar.