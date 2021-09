La oposición carga contra Puig por los "anuncios reciclados" y Compromís echa de menos "hablar del futuro del Botànic"

Entre estas, destaca la de Fran Ferri, síndic de Compromís, quien pese a señalar que durante su intervención el jefe del Consell "ha retratado muy bien la situación y ha puesto en valor todas las políticas hechas desde 2015", ha lamentado que faltaran "referencias al futuro del Botànic". "El Botànic no es Botànic sin sus patas y es importante remarcar que, al menos para Compromís, el Botànic debe seguir siendo Botànic para trabajar en las políticas impulsadas", ha señalado.

Las referencias al pacto que tienen suscritos los tres partidos llega en un momento de tensión entre estos y trae reminiscencias del debate del año pasado cuando en el horizonte planeaba la posibilidad de un acuerdo de presupuestos que incluyera a Ciudadanos tal y como apostaban desde Presidencia y el PSPV y al que se negaban tanto Compromís como Unides Podem.

También ha lamentado que el 'president' no haya incidido "de forma más clara" en la manifestación unitaria convocada para el 20 de noviembre --la misma fecha que la gran movilización de 2017-- contra la infrafinanciación autonómica. "Esperamos que desde el Consell se movilice", ha urgido.

Mucho más crítica (como manda el guion) se ha mostrado la síndica del PP, María José Catalá, quien ha acusado a Puig de "tacticismo" al utilizar la intervención en las Corts para hablar de la desescalada, "que debería haberse completado hace semanas", porque, en su opinión, "no tenía nada nuevo que ofrecer" y solo sirve de "maniobra de distracción". "El anuncio más potente que ha hecho hoy ha sido la solicitud de la gestión de las Cercanías y eso ya lo pidió en 2016, ¿ha hecho algo más en esta cuestión en cinco años? Nada nuevo", ha expresado al tiempo que le ha pedido "apretar el botón" de las elecciones adelantadas.

En una línea similar, la portavoz de Ciudadanos en las Corts, Ruth Merino, ha señalado que el discurso de Puig ha sido "excesivamente triunfalista" en el que se "regodea" en la llegada de fondos europeos y con "muchos anuncios, muchos de ellos reciclados". "Son nombres nuevos a cosas ya prometidas el año pasado", ha expresado al tiempo que ha lamentado que se haya "dejado de lado problemas muy importantes como la Educación y la Sanidad y se haya explayado como siempre con autobombo". La gran diferencia es que desde la formación naranja no se han acercado a la posibilidad de pedir elecciones ante los malos datos de las encuestas.

Desde Vox, Ana Vega ha cargado contra un discurso de "mentiras y más de lo mismo" y ha reprochado que no haga mención de las "kilométricas" listas de espera en sanidad o de la reversión a gestión pública del departamento de Torrevieja, además de preguntarse "qué significa para los socialistas que el Tajo-Segura es irrenunciable cuando desde el Gobierno hay recortes constantes que convierten Alicante en un desierto".

De Unidas Podem, Pilar Lima ha destacado los avances en financiación y ha pedido que el nuevo sistema vaya de la mano de una fiscalidad progresiva, pero sin partidismo. Ha llamado a la "unidad 'botánica'" en la manifestación del 20N y ha asegurado que el pacto "está vivo", además de asegurar que prefiere hablar de propuestas que de anuncios.

Tras resaltar las medidas en salud mental y refuerzo de la sanidad pública, la síndica 'morada' ha coincidido con Puig en que "la fiesta del crecimiento no puede continuar" por la emergencia climática. "Tenemos que pelear por el Corredor Mediterráneo y no por ampliaciones que no van a ningún sitio", ha reivindicado sobre la del puerto de València.

Y como portavoz del PSPV, Manolo Mata ha puesto en valor el "aplauso" que ha dirigido Puig al pueblo valenciano, ha confiado en los fondos europeos y ha llamado a no permitir que los jóvenes caigan en el pesimismo. También ha destacado la "apuesta ecológica" o la reindustrialización y ha defendido que la postura contra la infrafinanciación es "clarísima" y se apoyarán "todas las manifestaciones que hagan falta".

"Más Botànic es imposible, es todo Botànic. No ha habido ningún desvío de la hoja de ruta 'botánica'", ha recalcado sobre la reacción de Compromís, un gobierno "cohesionado y polifónico" que ha comparado con la España polifónica que defiende Puig.