Industria 5.0, e-Learning, e-Health, foodtech o LegalTech, entre otros, son términos que dan respuesta a las múltiples necesidades que exige, de forma transversal, el mundo. Uno que aspira a ser más eficiente, igualitario y sostenible. Pero, ¿cómo pueden acometerse dichos cambios sin comprometer la salud económica?

La transformación digital se ha consolidado como la herramienta de transición imprescindible de la economía empresarial, que gracias a la integración de Internet en sus procesos ha contribuido al desarrollo de proyectos innovadores.

Conscientes de las incertidumbres y retos que plantea un nuevo escenario digitalizado, Grupo Prensa Ibérica, a través de sus nueve cabeceras del arco mediterráneo, ha organizado i-Talks 2021, un ciclo de eventos que contará con diversos workshops durante 2021 y 2022 en los que participarán destacadas personalidades, referentes en sus campos de conocimiento y desarrollo profesional.

Y es que, la transformación digital anteriormente citada transgrede el concepto reduccionista de la tecnologización de las empresas desde una perspectiva global, pues implica una metamorfosis en la praxis de trabajo, en el modelo de negocio y, por último, en las relaciones establecidas entre sus diferentes actores, como clientes, empleados o proveedores.

Se requieren, por tanto, soluciones digitales aplicadas al mundo de los negocios. Ofrecerlas es, precisamente, el objetivo de la segunda cita de las jornadas i-Talks, que se celebrará el próximo 27 de octubre.

“Marketing y e-Business”

El próximo 27 de octubre el ciclo de conferencias i-Talks ofrecerá el segundo de sus diversos eventos. Organizado por Grupo Prensa Ibérica y Diario Información (Alicante), «Marketing y e-Business» surge con el objetivo de crear conocimiento compartido y extender las capacidades del tejido empresarial local. Cuenta, para ello, con expertos de renombre y grandes colaboradores.

Así, la jornada —patrocinada por ROI UP Group, una de las principales agencias internacionales de Martech, con la colaboración global de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (RedIT)— brindará a los asistentes las ponencias magistrales, dotadas de gran dinamismo y conocimiento aplicado a dicha área temática, como la de Juan Flores, CEO en HangFold GmbH; Miguel Sánchez, director general de Marketing en ROI UP Goup; Gabriel Ferrer, adjunto a dirección general en ROI UP Group; y, por último, Gonzalo Belenguer, director general de RedIT.

El evento contará con cinco ponencias y la participación de Carolina Pascual, Andy Stalman y Diego Jiménez

Silvia Tomás, directora de Levante TV, ejercerá de maestra de ceremonias de una jornada que cuenta con Andy Stalman, considerado como uno de los principales expertos en branding del mundo, como embajador del evento.

A la cita tampoco faltará Carolina Pascual, consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Además, el workshop finalizará con la intervención del CEO de la agencia líder en Martech, Diego Jiménez.

La jornada, que se celebrará desde las 10:00 hasta las 12:00 horas, cuenta con una versión presencial exclusiva, a la que asistirán 50 invitados, y otra telemática. Esta última se podrá seguir en directo a través de YouTube, así como de las nueve cabeceras de Grupo Prensa Ibérica en el arco mediterráneo.

Una oportunidad, tanto para pequeñas y medianas empresas, así como para cualquier persona interesada en transformación digital y nuevos modelos de mercado, de obtener claves para potenciar la innovación, desarrollo y crecimiento.

Innovación, las claves del desarrollo

i-Talks 2021, organizado por Grupo Prensa Ibérica, es un ciclo de eventos que pretende inspirar a empresas y emprendedores en materia de digitalización e industria 5.0 desde una perspectiva global.

Cuenta con la participación y ponencias de los principales referentes en sus diferentes áreas temáticas, incluyendo la intervención de Andy Stalman como embajador en cada una de ellas. Para inscribirse a la jornada solo hay que acceder a la página web de i-Talks y rellenar un sencillo formulario.