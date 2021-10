Mazón pide esperar a la sentencia y niega menoscabo a la figura de Barberá

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha pedido prudencia ante la resolución judicial sobre la imputación al PP como beneficiario del pitufeo en el Ayuntamiento de València y ha indicado que se tomarán decisiones sobre los cargos que aún están en activo (tres asesores del PP en el Ayuntamiento de València) cuando haya sentencia firme. Mazón ha añadido que debe primar la presunción de inocencia, todo ello antes de ofrecer una conferencia sobre su proyecto de futuro en la tribuna del Club de Encuentro Manuel Broseta.

Sobre la figura de Rita Barberá, ha indicado que no hay ningún tipo de menoscabo a la figura de Rita Barberá, sino todo lo contrario y ha reivindicado su legado y ha asegurado que los populares seguirán reivindicando su figura. "No hay ninguna resolución judicial firme", ha dicho y ha subrayado que durante este tiempo más de doscientos compañeros han salido absuelto. Mazón ha pedido que no haya "juicios paralelos".