El retraso en el presupuesto empieza a incomodar a parte del Botànic

Por eso, en el PSPV empieza a incomodar el retraso en la aprobación. "Si no llegan el 31 habrá un presupuesto prorrogado y eso no es deseable aunque fuera unos meses, estamos en el terreno del deseo de que se apruebe pero un gobierno que gestiona entre 25.000 y 27.000 millones no puede estar bloqueado por unas partidas porque los ingresos son los que son", ha dicho el síndic, Manolo Mata, esta mañana y ha pedido sentido común y 'trellat' para que estén en plazo. "Si no llegan será una dinámica triste", ha dicho.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, asegura que la comisión está trabajando mucho y que eso se verá reflejado en un buen presupuesto. Pero también ha añadido que hay mucho trabajo de transcripción a la aplicación del presupuesto y que este puede retrasarse y en vez de llegar a las Corts el viernes aparezcan el domingo, pero que lo más importante es el qué, el presupuesto, y no tanto la fecha, asegura. En la línea de lo que mantiene la vicepresidenta, Mónica Oltra.

La portavoz de Unides Podem, Pilar Lima, cree que habrá acuerdo porque siempre se ha conseguido, pero que lo importante es que estén bien negociados. "Al Botànic le gusta poner siempre emoción y crear expetativas y dar vidilla, si fuera mayoría absoluta sería muy aburrido. Queremos cumplir los programas electorales, pero hay limitaciones. No sabemos cuando entrarán, pero si transcurre el plazo tampoco es tan dramático", sostiene Lima.