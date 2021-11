El tercer juicio del caso Blasco ha quedado hoy visto para sentencia tras iniciarse en marzo y quedar varios meses suspendido por el infarto que sufrió durante el primer día de la vista. Tres de los cuatro acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra, ya que el informático de la Conselleria de Solidaridad, Javier Murcia, pidió ausentarse de las vistas y renunció a dirigirse al tribunal.

El exconseller Rafael Blasco ha asegurado a los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de València que lo han juzgado que desde el inicio de las vistas "expresé mi compromiso de decir verdad hasta demostrar mi inocencia y demostrar la nula participación de mi persona en la tramitación de los expedientes de los servicios de informática cuyo inicio fue en la Conselleria de Solidaridad pero acabaron en la Conselleria de Justicia y en un ministerio". Blasco ha añadido que "en una parte importante de la documentación de la causa yo no estaba ni de conseller. Y hay diligencias prácticadas en etapas que yo no tenía nada que ver". Además ha recordado que "ningún testigo ha hecho la más mínima alusión a mi persona de ninguna clase. Ni ningún documento de los múltiples que hay en la documentación (diligencias, expedientes o facturas) llevan una firma mía".

El siete veces conseller con cuatro presidentes de la Generalitat también ha reclamado que "por encima de todo está el respeto a la ley. Y tanto el decreto de creación de la conselleria de junio de 2007, donde establece la limitación competencias como el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de la conselleria establecen que el conseller no interviene en procedimientos administrativos, ni en casos de contratación". Por ello, ha concluido, "soy inocente en este procedimiento. Las acusaciones no han tenido la capacidad para que me sintiera molesto en pensar que se podía haber cometido algún error". Sobre la conformidad alcanzada en el anterior juicio, ha señalado que firmó el acuerdo con la Fiscalia en 2018 "en condiciones lamentables social, persona, familiar y económicas. Para que después la Fiscalía no las aceptara en un proceso en el que he sufrido un linchamiento mediático".

La exsecretaria general de todas las conselleries por las que ha pasado Blasco, Agustina Sanjuán, también aseguró al tribunal que "desde el punto de vista humano este ha sido un proceso agotador que ha durado once años para los que estamos aquí, de los que cuatro los pasé en la cárcel, lo que ha sido tremendo a nivel familiar, personal, emocional y económico. Quiero y espero que sea el último acto de este tipo y descansar. Para poder olvidarme de todo lo que ha pasado y estar en paz conmigo misma y con la sociedad. Por eso el acuerdo que he firmado con la Fiscalía tiene la finalidad de terminar ya definitivamente. Y sólo les pido que en aplicación del principo de legalidad tengan en cuenta lo que se ha dicho aquí y mi situación personal".

Por último, el empresario Augusto César Tauroni, muy emocionado y al borde de las lágrimas, ha pedido "disculpas a mis padres, porque han sufrido y perdido casi todo su patrimonio y a la sociedad valenciana por la confianza dañada en la confianza pública". Tauroni ha añadido que "he pagado con creces en este proceso que dura doce largos años largos, de los que seis los he pasado en la cárcel y donde he aprendido las cosas importantes en la vida: la familia y la libertad. Se que cometi un error. No hay palabras suficientes para expresar aquí cuanto lo siento", ha señalado al tribunal antes de que el juicio quedara visto para sentencia.