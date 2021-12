Un año después de que empezaran a llegar las primeras vacunas contra la covid-19 a España —llamadas a ser la llave para acabar con la pandemia—, los organismos sanitarios han levantado el último tabú que quedaba pendiente alrededor de la vacunación tras superar el debate de las terceras dosis: la inmunización de los más pequeños. La Comisión de Salud Pública dio ayer el paso y aprobó incluir a los niños y niñas de 5 a 11 años en la población que debe inmunizarse contra el SARS-CoV-2 tras la aprobación de la fórmula de Pfizer por la Agencia Europa del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés) y la propuesta de la Ponencia de Vacunas. La segunda dosis se pondrá a las 8 semanas y no a las 3 como las de los adultos ya que se busca vacunar al menos con la primera dosis a todos los niños posibles.

Son 3,3 millones de pequeños en toda España y alrededor de 350.000 en la Comunitat Valenciana los que van a ser llamados ahora a vacunarse para intentar que, protegiéndoles a ellos, se dé un paso más en la erradicación del virus o, al menos, en atenuar las consecuencias de una pandemia que dura ya casi dos años.

El debate de si había que vacunar o no a los niños se había venido postergando en los últimos meses mientras la campaña de inmunización iba sumando grupos. La división de opiniones es amplia entre los que consideran que no hay razones para que reciban la vacuna porque no suelen sufrir efectos graves cuando enferman de covid y los que consideran que sí hay un beneficio amplio para ellos pero también para el resto de la sociedad. Y este es uno de los argumentos que ha esgrimido la Comisión de Salud Pública.

Donde más circula el virus

Con todos los grupos de edad ampliamente vacunados desde los 12 años, son ahora los niños por debajo de esa franja de edad donde más está circulando el virus con unas tasas de incidencia acumulada disparadas.

Desde la Comisión de Salud así lo han recordado: los menores de 12 años «constituyen el grupo de edad con mayor incidencia acumulada de casos de covid-19» y el que el virus siga campando a sus anchas entre ellos está afectando al resto de ámbitos, por lo que su vacunación ayudará a «disminuir la carga de la enfermedad de este colectivo y la transmisión en el entorno familiar, en los centros educativos y en la comunidad».

«El problema de la vacuna en los niños nunca ha estado en la seguridad de la vacuna —la EMA la ha autorizado en base a unos estudios de efectividad y seguridad— sino en un tema de riesgo/beneficio dado que hacen tan pocos casos graves», explica el experto en Salud Pública e investigador de Fisabio, Salvador Peiró. «Pero ahí se pueden añadir más cosas como si ayuda a cortar la transmisión en los mayores, si se cierran colegios o por los problemas laborales de los contagios en niños», apunta. Son las consideraciones extra que se han tenido en cuenta para dar el paso.

Con todo, desde la Comisión de Salud Pública han recordado que además de contra la fase aguda de la enfermedad —que en los niños suele ser muy leve o leve— habría que tener en cuenta el valor de la vacuna infantil para protegerles de «posibles afecciones a futuro y frente al síndrome de covid persistente» que, según estudios valencianos, se está viendo en uno de cada tres infectados con el coronavirus y tiene repercusiones medio año después de la infección aguda.

Por decidir cuándo se empieza

Se sabe quiénes son, unos 350.000 menores de 5 a 11 años en la Comunitat Valenciana según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y cuál será la vacuna: Comirnaty, de Pfizer —con viales diferentes y colores diferentes para que no pueda haber lugar a confusiones—, pero todavía no cuándo ni dónde se hará esta nueva vacunación.

Desde el Ministerio de Sanidad adelantaron que la primera remesa de vacunas pediátricas llegará a España previsiblemente este próximo lunes 13 de diciembre y que, tras el reparto por comunidades, los niños podrían empezar a recibir pinchazos «a partir del próximo 15 de diciembre». La fecha está todavía, sin embargo, sin confirmar en la Comunitat Valenciana. Preguntados al respecto, fuentes de la Conselleria de Sanidad aseguraron que aún se está trabajando en concretar cuándo se abrirá la vacunación infantil, dado que se acaba de arrancar la inmunización con la tercera dosis entre el personal sanitario y los mayores de 60 a 69 años.

Tampoco está claro dónde se vacunarán los niños. Hay comunidades como Madrid que han adelantado que será en los hospitales y aquí se llegó a barajar que fuera en los colegios pero todavía no se ha tomado una decisión. Si se decide que sea en los centros de salud, será una tarea más a sumar a la detección, rastreo y tratamiento de casos, la vacunación de la gripe y la inmunización de dosis de refuerzo en un momento de saturación evidente y con las fiestas de por medio.