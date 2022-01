"Preocupa mucho el colapso de todo tipo de servicios básicos por el aumento de las infecciones"

¿Qué podemos esperar del progresivo incremento de infecciones por la variante ómicron?

Su incidencia radica en la rapidez con que se acumulan casos pero cabe pensar que la bajada también será mas rápida. A nivel poblacional la diferencia es importante respecto a la diferente sintomatología e infección. Según lo que dicen los clínicos los síntomas son más leves y las complicaciones de otro tipo, más leves, seguramente se debe en parte a las características de la variante además de que es importante el componente sobre la inmunidad obtenida con la vacunación. A cambio presenta mayor capacidad de reinfectar pero sin que haya gravedad.

¿Quiere decir que podemos vislumbrar alguna luz en esta pandemia que parece eterna?

Las vacunas siguen siendo bastante efectivas frente a la infección grave, pero menos efectivas respecto al primer contagio. Hay que detectar si hay o no virus en las vías respiratorias superiores pero hay que cuantificar lo que conlleva, las muchas cuarentenas y confinamientos es lo que hace diferente a ómicron de otras variantes.

¿Se puede hablar de un tiempo estimable para que remitan los contagios?

El problema es que todavía las variantes delta y ómicron se están superponiendo, son completamente independientes pero confluyen a la vez en la población. Al empezar la sexta ola crecimos lentamente, todo eso era delta, y cuando llega el principio de diciembre, como el año pasado que es el único que tenemos de referencia, empiezan las interacciones sociales en interiores y se relajan las medidas de precaución, con lo que delta se empieza a disparar. En ese momento llega ómicron, que no es que haya sido responsable de esta gran ola pero se está aprovechando de la misma. No es solo ómicron sino la confluencia de dos variantes, una que sube lentamente y cuya caída cabe esperar que sea lenta proporcionalmente, y otra que va más rápida. Hay que ver qué pasa. En epidemiología se dice tras una subida rápida la caída es rápida, pero tampoco la situación es sencilla.

¿Hay posibles nuevas variantes del virus en el horizonte?

Mientras circule el virus el riesgo de que aparezcan nuevas variantes es permanente, pero no sabemos cómo serán. La vigilancia genómica se hace para detectarlo, si no muchas cosas pasarían desapercibidas y no entenderíamos por qué se produce el cambio en la presentación de casos y la rapidez de la infección.

¿Secuenciar los casos a tiempo importa?

Es la manera de controlar en cuestión de síntomas, aunque el tratamiento es general, pero no quiere decir que siga siendo siempre así. Se están desarrollando antivirales que podrían quedar de uso preferente para infectados con una variante con mayor probabilidad de progresar mal. Todavía no estamos en el escenario en el que clínicamente resulte imprescindible saber la variante que afecta para el tratamiento posterior, pero no es descartable que llegue.

En la Comunitat han decidido que no haya más restricciones, ¿debemos cambiar la forma de convivir con el virus?

Si se establecen unos criterios deberían tenerse en cuenta por sentido común para no alcanzar niveles de gravedad. El problema es que esperamos a que la situación sea tan grave como para que implícitamente sean aceptables las medidas de restricción, cuando sabemos que casi siempre se llega tarde. Son ganas de no mojarse.

¿Qué es lo más preocupante en estos momentos?

El posible colapso de servicios básicos en la sociedad. El aumento de infecciones conlleva confinamientos y cuarentenas que pueden llevar a la interrupción de servicios básicos, no solo en Sanidad o Educación sino en la recogida por ejemplo de basuras y un montón de servicios. Podemos llegar a una altísima incidencia, con muchas personas simultáneamente de baja laboral. En Atención Primaria llevan semanas diciendo que están más que desbordados y esto tendrá consecuencias a medio o largo plazo. Cuando aumentan los confinamientos y cuarentenas el sistema no se sostiene, como pasa en Inglaterra y zonas de Estados Unidos de forma grave a nivel hospitalario.

¿Cómo convencer a los negacionistas?

El debate racional con ellos no funciona, es completamente estéril, pero como sociedad hay que obligar al cumplimiento de unas normas de uso global para proteger la salud en general de la población, especialmente en circunstancias como las actuales.

¿Las escuelas son seguras?

Pueden ser seguras pero hay que cumplir con rigor las instrucciones que habían dado porque siguen sin vacunar especialmente los más pequeños y el virus puede circular entre ellos, aunque no se han dado contagios desbocados en la escuela.