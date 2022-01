La recién elegida síndica de Compromís en las Corts, Papi Robles, no ha tardado en poner sobre la mesa un debate que estaba latente en el seno de la coalición, pero que no pasaba de runrún interno: el del futuro de Mónica Oltra como cartel electoral de la coalición.

Robles, en declaraciones esta mañana a la radio autonómica, À Punt, ha evitado dar por seguro que Oltra vaya a ser de nuevo la candidata en las elecciones autonómicas que presumiblemente se celebrarán dentro de 16 meses.

La síndica ha puesto voz a algo que empieza a generar incertidumbre en la coalición valencianista. Que Oltra no le ha dicho a nadie qué tiene pensado hacer con su futuro cuando la legislatura encara su tramo final. Se especuló con la posibilidad de que pudiera ser candidata al Ayuntamiento de València algo que no está descartado porque el propio Joan Ribó ha anunciado que dará a conocer sus intenciones a mitad de este año y tampoco está decidido si el alcalde volverá a ser el candidato o no. Además, hay otra derivada y es que Oltra está también muy pendiente de ver la concreción o no de la plataforma amplia que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz pretende articular para un futuro electoral.

Robles ha venido a posicionarse esta mañana contra los hiperliderazgos cuando ha sido preguntada en el canal autonómico por una posible dependencia de Oltra como cartel electoral. Y ha defendido la necesidad de liderazgos compartidos donde cada uno pueda aportar un rol distinto. "Si Compromís construye liderazgos unitarios nos estaremos equivocando", ha asegurado. Pero también ha añadido que no es el momento aún de elegir candidaturas electorales porque quienes ocupan cargos de gestión, como Oltra, están muy centrados en su labor, aunque ha deslizado que Compromís tiene más caras que la de Oltra y que en todo caso habrá que hablarlo internamente.

Respecto a su papel como síndica, Robles ha asegurado tras la salida de Fran Ferri que cambia el rostro de la coalición en las Corts, pero no el proyecto y respecto a las discrepancias internas que se han visto en los últimos días dentro de la coalición a cuenta de la gestión de la sustitución de Ferri las ha enmarcado en la normalidad del debate entre diferentes sensibilidades, pero asegura que esto siempre fortalece el conjunto.

Robles ha salido en defensa de la vicepresidenta del Consell a la que ve acosada por la derecha que ha optado por una política de "mentiras" porque no puede demostrar que su gestión haya sido mala.

La nueva síndica también se ha posicionado contra la ampliación del puerto de València un proyecto que considera desfasado que se sustenta en una declaración de impacto ambiental que atiende a una normativa ya caducada y que es incompatible con la conservación de las playas del sur.