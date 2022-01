La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que se siente “absolutamente respaldada” por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de todo el gobierno en relación a su gestión al frente de la Conselleria de Igualdad, en particular, sobre los centros de menores.

Oltra se ha pronunciado sobre la queja, por la Sindicatura de Greuges sobre los protocolos para menores tutelados por la Generalitat víctimas de abusos sexuales. La investigación surgió a instancias del PP, y ha sido objeto de controversia ya que los populares usaron datos proporcionados por Igualdad a la institución que dirige Ángel Luna para atacar al Botànic y, en particular, a Oltra. El Síndic ha cerrado la queja después de Igualdad aceptara todas sus recomendaciones y Oltra ha subrayado que la institución ha avalado su actuación

Preguntada sobre si sentía víctima de una conspiración o persecución por parte de la oposición y la ultraderecha, Oltra ha indicado que no porque “ una conspiración no podría ser tan burda. “Es evidente que se miente descaradamente y las mentiras tienen las patas cortas y la verdad se impone”, ha subrayado.

Oltra ha asegurado que ha comparecido ya seis veces en las Corts para hablar sobre la situación de los menores y ha rechazado la iniciativa de la oposición de una comisión de investigación.

De hecho, se ha revuelto contra el PP y los ha acusado de no hacer bien su trabajo. “Ahora toca estar en la faena, no toca investigar nada, con que hagan la faena por la cual se les paga estaría bien. No les importa nada, sólo tienen que escuchar, parece que cada día descubren la rueda”, ha indicado. Ha lamentado que el PP ha decidido empezar el año con una “traca”. “Tienen la información porque se las doy yo y porque está”, ha añadido. “Ya está bien la broma del PP, la mentira y la demagogia”, ha sentenciado.