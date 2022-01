El pasado mes de octubre el Gobierno aprobó una partida de 200 millones de euros en los Presupuestos Generales de Estado del 2022 para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler y, de esta forma, fomentar su emancipación. Se espera que en el Consejo de Ministros de hoy martes 18 de enero esta iniciativa tome forma.

No obstante, sí que hay algunos puntos que ya han quedado claros.

¿Quién se puede beneficiar de esta ayuda y qué cantidad percibirá?

Se podrán beneficiar de esta ayuda los jóvenes de 18 a 35 años que tengan unos ingresos anuales situados por debajo de los 24.318 euros. Por otra parte, la cantidad máxima que percibirán será de 250 euros mensuales durante dos años, y la cantidad a percibir dependerá de los ingresos de cada una de las personas solicitantes. El Ejecutivo estima que se beneficiarán unos 70.000 jóvenes aproximadamente.

¿Solo se podrá recibir una ayuda por cada contrato de alquiler?

Esta pregunta se la han formulado muchas de las personas que comparten piso. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, Raquel Sánchez, fue muy clara al respecto: las ayudas de destinarán a cada individuo y no a cada contrato de alquiler. Por tanto, todas las personas que cumplan los requisitos podrán beneficiarse y puede darse el caso que varias personas que convivan en una misma vivienda obtengan la ayuda. No obstante, la suma de la cuantía total no podrá superar el precio del alquiler.

¿Es compatible con otras ayudas?

El Bono Joven para el alquiler no es compatible con otras ayudas destinadas a pagar el alquiler de las administraciones autonómicas o locales. Sin embargo, sí que podrán percibir la subvención las personas que estén recibiendo pensiones no contributivas o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

¿Existe algún límite en el precio del alquiler?

El Gobierno quiere evitar que esta ayuda contribuya a que el precio del alquiler continúe subiendo. Por lo tanto, uno de los requisitos que se les exigirá a las personas que soliciten la ayuda es que el precio máximo del alquiler sean 900 euros. No obstante, esta ayuda dependerá de cada comunidad autónoma, y se espera que se establezcan diferentes máximos dependiendo de la zona en la que se ubique la vivienda de la persona solicitante.