"Ni nos cerramos a la plataforma de Díaz ni a una lista autonómica con Podem"

Hay cuatro ideas que se desprenden de las respuestas que da Papi Robles en la entrevista: que ella no le debe el cargo a Mónica Oltra, como sí su antecesor o el conseller Marzà, y en ese punto se siente más libre; que empieza a intuirse en Més, su partido, menor reticencia a la plataforma de Yolanda Díaz; que no es descartable una lista autonómica con Unides Podem, y que Marzà tenía una prioridad personal que era ser síndic y no ha podido cumplir.

Da la sensación de que usted se despega de la idea de un liderazgo absoluto de Mónica Oltra. ¿Se le ha entendido bien?

A mí de Compromís me gusta mucho que se sustenta en liderazgos compartidos. Y como funciona así, resulta que se generan liderazgos muy potentes como el de Oltra. No me despego de la realidad que tenemos en Compromís porque, además, me gusta mucho. Con liderazgos como el de Mónica, el de Ribó o el de Vicent Marzà hemos llegado donde estamos. Soy muy fiel a eso y me gusta mucho el proyecto.

A16 meses de elecciones, si Compromís no llega con un liderazgo fuerte, ¿se ve mejorando o repitiendo el resultado de 2019?

A 16 meses de elecciones, estamos dando el do de pecho en los gobiernos, demostrando que nuestras políticas mejoran la vida de la gente. Hemos tenido hasta ahora un cartel inmejorable y el que tengamos cuando llegue el momento será también inmejorable y las personas que tengan que hacer el servicio de ser los líderes, lo harán. P

ersonas como Ribó, Oltra o Marzà y Aitana Mas, que han sido cabezas de lista en Alicante o Castelló, han realizado ese papel. Y desde una entrega hacia lo colectivo, que a mí me gusta mucho, confío en que se seguirá haciendo así.

¿Marzà le ha contado por qué no dio el salto a las Corts?

No es una cosa que se haya escondido. Marzà ha priorizado la necesidad colectiva a su prioridad personal y eso es muy de agradecer. Y sí, él me cuenta cosas porque, ya lo sabes, tenemos una muy buena relación, que ya teníamos antes.

¿La coalición ha proyectado una imagen de división?

No. Nada de acuerdo. Se ha proyectado que somos una coalición que dialoga antes de tomar decisiones. Y todo eso se da porque hay muchas personas que están preparadas para ejercer determinadas responsabilidades. Yo solo le veo cosas positivas. Es verdad que no estamos muy habituadas a visibilizar debates o diálogos internos sobre decisiones de equipos humanos. Pero creo que salimos muy fortalecidos de estos procesos internos. Nos hace crecer y madurar como coalición y proyecto político.

Si nada se tuerce, usted será síndica 16 meses. ¿Después se postulará a la lista municipal?

Yo en 16 meses me veo luchando por un mundo mejor aquí, allá o donde sea. Tengo una responsabilidad muy grande que es luchar para mejorar los derechos de los valencianos y en ello estoy. Siempre he militado en València ciudad y me apasiona la militancia de base, la asociación vecinal de Benimaclet y los colectivos ecologistas. Seguiré poniendo sillas y montando lo que haga falta, lo que no haré es quedarme en casa.

Pero se abrirá el debate sobre si Ribó es candidato o no...

Para mí, la cabecera de la lista es Joan Ribó. Es un liderazgo moral. Cuanto más trabajo con él, más me gusta.

València es su espacio natural lo ha dicho usted...

No tiene por qué. Mi espacio natural es construir un mundo mejor. Y puede ser en muchos espacios. Ahora es un privilegio hacerlo desde las Corts y lo que proyecto es el aquí y el ahora. Tenemos un reto muy grande aquí en las Corts que me apasiona.

¿Le gusta la plataforma que proyecta la vicepresidenta Yolanda Díaz?

Todo lo que pueda mejorar la vida de los valencianos y las valencianas me gusta. Y todo lo que sea proyectar los intereses valencianos en Madrid, me gusta. Pero tenemos que hablar mucho y con mucha gente.

A usted parece que le agrada la plataforma de Díaz, pero a su partido le tira más Errejón.

No entiendo que tengan que ser incompatibles elementos que permitan proyectar nuestra soberanía en Madrid de una manera más presente, aunque Joan Baldoví ya hace todo lo que puede. El debate tiene que producirse en los espacios que toque cuando toque. Hablar con proyectos que pueden encajar con el nuestro en el futuro, claro. Cuanto más hablemos y nos entendemos, mejor.

Si cuaja esa plataforma entiendo que usted sería partidaria de sumarse.

No lo sé. Depende. No sé como irá el futuro. No tengo una respuesta absoluta. La respuesta que tengo ahora es que hay que dialogar con todo el mundo.

¿Está descartada una lista autonómica con Unides Podem?

Las cuestiones se tienen que valorar. Depende de muchos factores. Militamos en una coalición abierta y cerrarse no tiene sentido. ¿Esto que quiere decir que vamos a hechos consumados? No. Quiere decir que hablemos de todo lo que pueda ser. Més, mi partido, viene de un proceso con una intención de ampliar bases. Tenemos que buscar las mayorías que nos permitan gobernar para cambiar la sociedad. Tenemos que mirarlo todo y facilitar herramientas útiles para que los valencianos tengan más derechos.

De usted se destaca el perfil de activista social, incluso más revolucionario. ¿Cambiará la relación con el socio, PSPV?

A ver. Vengo del activismo, del voluntariado, de los espacios que construyen barrio y yo en un partido busco la herramienta para un cambio social. El activismo no se acabará para mí. Con el socio no cambiará nada y, aunque se hace hincapié en esto, yo ya he llegado a acuerdos políticos en otros muchos espacios. Que mi perfil se expresa de forma diferente al de Fran Ferri, pues sí, porque somos personas diferentes.

Usted es murciana, adoptada en la Vega baja. ¿Qué le falta a Compromís para ganar espacio electoral en el sur?

Ya estamos ganando espacio en comunicar que nuestras políticas mejoran la vida de las personas. Tenemos que conseguir colectivos más fuertes porque en la militancia se sustentan los proyectos. Creo que habrá sorpresas.

Las encuestas dan subidas a la extrema derecha y especialmente en estas zonas. ¿Cuál debería ser la receta del Botànic?

Más Botànic. Estamos consolidando derechos sociales que están llegando a la sociedad de una forma clara. Creo que la ciudadanía se está dando cuenta. La ultraderecha genera miedos. Nosotros debemos dar certezas y seguridad ante ese miedo interesado.

¿Cuáles son las prioridades del semestre en las Corts?

Se acordó la tasa turística y se tiene que hacer una ley este trimestre. Va muy de la mano con la situación de emergencia climática. Y continuar con la consolidación de derechos sociales. A nivel estatal se mira nuestra capacidad de llegar acuerdos progresistas.