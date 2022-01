Más de un millón de contagios en dos años de pandemia

La pandemia de coronavirus que entró en nuestras vidas hace casi dos años traspasó ayer la barrera del millón de contagios contabilizados, justo cuando se está empezando a hablar de dejar de contar caso por caso. El hito llega en un momento de suma diaria de récords desde que empezó el año -ayer martes se volvió a registrar un nuevo máximo diario con 30.585 positivos-, tanto que al millón de positivos (1.023.582 según las cifras oficiales de la Conselleria de Sanidad) se ha llegado apenas cuatro meses y medio después de que se traspasara el hito del medio millón de contagios registrado en la Comunitat Valenciana, justo al final del pasado agosto.

De esos 500.000 nuevos contagios desde septiembre para acá, 383.477 se han registrado en enero, lo que da cuenta del tsunami de positivos que ha traído delta y, sobre todo, la entrada de la variante ómicron en una ola sobre la ola.

Son todos los que están, pero no significa que en la Comunitat Valenciana haya habido solo un millón de positivos. La cifra real de casos de infección por coronavirus va a ser, como la de muertes por covid-19, difícilmente cuantificable teniendo en cuenta que en la primera ola de marzo de 2020 los sistemas de diagnóstico no estaban completamente desarrollados y no se contaba con la ayuda de los test de antígenos para hacer autodiagnóstico en casa, uno de los grandes cambios en pandemia desde el verano. Además, el SARS-CoV-2 siempre ha dejado muchas infecciones asintomáticas que nunca han sido detectadas en ningún momento de la pandemia.

Un millón de positivos entre primeras infecciones y reinfecciones

Lo que podría ser una buena noticia para la ansiada inmunidad de grupo que se buscaba al principio -y que incluso inspiró estudios a nivel nacional para ver el avance real de los contagios de coronavirus- se fue diluyendo conforme las nuevas variantes del virus evolucionaban para seguir entre nosotros y poder seguir infectando: a los que no habían pasado la enfermedad pero también a aquellos que se habían infectado antes. Una vuelta a empezar. De hecho, de ese millón de positivos a coronavirus (una quinta parte de la población de la C. Valenciana) tampoco se sabe qué porcentaje corresponde a primeras infecciones, a segundas o incluso a terceras reinfecciones.

Del millón de positivos, una quinta parte de la población de la C. Valenciana, no se sabe qué porcentaje son reinfecciones

Lo bueno, pese a las cifras nunca vistas, es que la generalización de las vacunas y de las dosis de refuerzo y que el virus ha evolucionado para ser más contagioso pero no para ser más letal ha hecho que, en estos momentos, se esté en una verdadera ola de contagios pero no de casos graves en los hospitales aunque los centros de salud están acusando el colapso de trabajo y las bajas están poniendo en dificultades a varios sectores. Como todos los martes, la cifra de hospitalizados volvió a caer ayer: hay 1.861 personas ingresadas con covid-19 en los hospitales.

Aquí los expertos también recuerdan que las cifras, en estos momentos de transmisión generalizada del virus también reflejan una media verdad: hay 1.861 personas que están en el hospital y tienen covid pero no todos están ingresados por culpa de un empeoramiento de la enfermedad sino que son pacientes covid "circunstanciales" que han sido detectados una vez han entrado al sistema por cualquier otro motivo.

De esos 1.861, 199 necesitan cuidados intensivos. A las UCI, sin embargo, sí suelen llegar los que empeoran de covid, sobre todo y según los intensivistas, personas incluso jóvenes que no se han vacunado, que no han terminado su pauta o personas totalmente inmunizadas incluso con las dosis de refuerzo que tienen problemas inmune u otras patologías serias y a las que la covid-19 les desestabiliza.

Es, entre estos últimos, donde más muertes por covid-19 se registran. Y, aunque ahora gracias a las vacunas sean menos, la explosión de contagios (303.000) desde el inicio de año supone un aumento de muertes. Sanidad notificó ayer otros 42 fallecidos, el máximo diario en notificaciones desde finales de febrero. El listado oficial de muertes, que no el real, se eleva a 8.441 con estos decesos: doce mujeres, de entre 66 y 94 años, y una treintena de hombres, de entre 55 y 95 años.