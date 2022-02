La propuesta de tramitar las ayudas al alquiler en las sedes de Juventudes Socialistas levanta ampollas entre los socios

De electoralismo hasta caciquismo. La propuesta del secretario general de Juventudes Socialistas, Víctor Camino, de utilizar las sedes de la organización para ayudar a la tramitación del bono del alquiler joven ha levantado ampollas entre Compromís y Unides Podem. Los dos partidos socios de PSPV y PSOE, la formación política a la que se adscriben las Juventudes que lidera Camino, han criticado el anuncio que hizo la semana pasada el que fuera secretario general de Joves en València al entender que es una "instrumentalización de las administraciones".

Los primeros fueron Joves de Compromís, que cargaron el mismo viernes contra la medida al considerar que es un "uso partidista de las políticas públicas" y que privatiza la atención que han de hacer las administraciones. Las críticas saltaron de nivel este lunes. El vicepresidente del Consell y responsable de la política de Vivienda en la Comunitat Valenciana, Héctor Illueca, criticó la idea al considerar que es "electoralismo", según publicó Las Provincias.

Horas después, el equipo de Illueca señala que quiere cerrar la polémica porque es algo que "no lleva a ninguna parte". Así, defienden que ha de ser la administración, en este caso, recaerá sobre la autonómica, la que haga la tramitación y que no se ha de hacer ni un "ápice de electoralismo" con las políticas de vivienda. No obstante, insisten en que "la agenda sigue".

Vincular ajudes socials amb fer tràmits en la seu d'un partit de govern hauria de ser un delicte penal. Estan massa acostumats a tractar els pobres com al vot cautiu que deia Carlos Fabra.



El caciquisme de la Espanya del PP i del PSOE no s'acaba mai. https://t.co/GPJmnmQjN2 — Josep Nadal (@JRNadal) 1 de febrero de 2022

Más duro se muestra el diputado de Compromís, Josep Nadal. A partir de un tuit, asegura que vincular las ayudas sociales con hacer trámites en la sede de un partido "tendría que ser un delito penal". "Están demasiado acostumbrados a tratar a los pobres como el voto cautivo que decía Carlos Fabra", al tiempo que añade que el "caciquismo" de PP y PSOE "no se acaba nunca".

El aludido, por su parte, defiende su propuesta. "Queremos ser útiles, ir más allá como organización de poner tuits y trasladar a la juventud que hay un gobierno que hace políticas para la gente joven", explica Camino, quien asegura que qué mejor manera "que explicando en qué consiste y cómo se puede acceder al bono del alquiler". Quien fuera asesor de Puig en Presidencia de la Generalitat y elegido líder de Juventudes Socialistas hace mes y medio asegura que en las sedes "no se va a tramitar" la ayuda sino que se "comprobará si se cumplen los requisitos, a qué ayudas puede acceder la persona interesada o cómo hacerlo".

Camino reivindica la dificultad de la juventud para relacionarse con la administración. "Hay muchas cosas que no se entienden y que no nos han enseñado, nosotros queremos ser útiles y estar ahí para explicar cuando haya dudas, para eso tenemos que servir las organizaciones políticas", insiste el valenciano quien cuestiona si en un mitin o en campaña electoral los partidos no van a hablar de sus logros en los gobiernos.

La Renda Valenciana d’Inclusió és una ajuda molt important per a moltes persones en risc d’exclusió. Les seus socialistes de #València es convertirán en Punts d’Inclusió en els que assessorarem en les tramitacions a qui ho necessite @EPCValenciana ➡️ https://t.co/VTRBWWY8jA — PSPV-PSOE València /❤️ (@PSOEValencia) 25 de abril de 2018

La polémica es similar a la que se vivió en abril de 2018 cuando el PSPV de València anunció que en sus sedes se establecerían Puntos de Inclusión para informar sobre la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión. Aquella idea acabó siendo frenada, con intervención directa de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien criticó la medida al considerar que son las que hacen "partidos ultras" para "generar pleitesías".

Juventudes Socialistas, por su parte, asegura que no tiene intención de frenar la propuesta y que ya se están preparando para llevarla a cabo. De momento, la situación está en la nevera, hasta que el ministerio informe a las comunidades autónomas de cómo será la gestión que harán estas últimas. A partir de ahí, cuando se conozcan los detalles en cada territorio, se desarrollará una guía técnica y un tutorial y comenzará la fase logística de comprobar horarios y personal disponible para ver qué sedes se podrían abrir.