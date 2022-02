Evitan el desahucio de una familia tras 40 años viviendo en el barrio de Malilla

El 10 de febrero el Servicio de Notificaciones del juzgado llamó a la puerta de Laura para entregarle una carta. Era una orden de desahucio para el día siguiente a las 9:15 de la mañana.

Así, esta mujer de 50 años, con tres hijos de 28, 10 y 16 (esta con un 50 % de discapacidad) y su madre de 80, tenían que dejar la casa donde estuvieron viviendo cuatro décadas. "¿Cómo voy a sacar 40 años de mi vida en un día e irme?", se lamenta. Sus hijos van al colegio y el instituto del barrio, a pocas calles de la casa.

Esa misma tarde Laura contactó con el sindicato de barrio Construyendo Malilla, que se ha plantado esta mañana en la puerta de su casa y finalmente han conseguido parar el lanzamiento de forma provisional, ya que la comisión judicial no se ha presentado. Pese a todo, aún es posible que el juzgado se persone en la vivienda a lo largo de la mañana por lo que los activistas continuan haciendo guardia.

Laura pide tiempo. Por la rapidez del proceso no ha podido tramitar un certificado de vulnerabilidad que demuestre que no tiene ingresos (de hecho hace meses tuvo que enganchar la luz) y Construyendo Malilla solo reclama una suspensión provisional "de un mes, pero por lo menos que podamos buscar a Laura alguna alternativa y no se quede en la calle con sus hijos, explican.

En la concentración también estuvieron presentes el Sindicato de Barrio de Cabanyal, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y un abogado de la Unidad de Ayuda al Desahucio (UAD) de la Conselleria de Vivienda. El piso, según cuentan los activistas, es de un fondo de inversión llamado "Survival".

En torno a las 11 de la mañana Laura rompió a llorar cuando un activista de Construyendo Malilla anunció que se había parado el desahucio, ni siquiera le salían las palabras. Son 40 años viviendo en el barrio. Pero el lanzamiento todavía puede ejecutarse, porque el aplazamiento no está firmado, y en estos momentos la afectada está en servicios sociales junto a representantes de Construyendo Malilla para intentar encontrar una solución.

"Como el desahucio ha sido tan apresurado no tenemos informe de vulnerabilidad, ni ninguna alternativa habitacional para ella. Además es una mujer que no tiene conocimientos para entender bien las notificaciones judiciales y se dio cuenta ayer de qué era lo que realmente ocurría", cuenta un representante del sindicato.

Aunque los sindicatos temen que el caso quede en una posible fecha abierta (de momento el desahucio no está cien por cien paralizado), aseguran que "nunca va a faltar nadie dispuesto a luchar por las vecinas del barrio cuando haga falta".