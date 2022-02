La Comunitat Valenciana ha entrado hoy en una nueva etapa de normalidad tras la retirada de la mayoría de las restricciones puestas en marcha por la Generalitat Valenciana contra el coronavirus. El president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, anunció ayer que la mejora de los indicadores de la pandemia han permitido retomar la normalidad e iniciar una nueva etapa de recuperar la normalidad tras la sexta ola y adelantó el levantamiento de la mayoría de la restricciones.

Anoche decayeron la mayoría de las restricciones vigentes. La más importante ha sido la eliminación de la obligatoriedad de presentar el pasaporte covid para acceder al interior de la restauración y otros locales. Desde ahora, el pasaporte covid solo será obligatorio para acceder a residencias y centros sociales en los que convivan personas especialmente sensibles al virus, como personas mayores.

Pasaporte covid

Ha sido durante toda la sexta ola una de las medidas más importantes para frenar el avance del virus e incentivar la vacunación entre quienes todavía no se había puesto la vacuna. Durante los últimos meses, el certificado covid se convirtió en esencial para poder acceder a toda la restauración y otros locales como gimnasios, teatros o cines. Sin embargo, la Generalitat Valenciana ha decidido que ya no será obligatorio desde anoche. Desde esta madrugada el pasaporte y no es necesario en ningún lugar salvo las residencias y los centros de día.

Mascarillas

La mascarilla en exteriores no es obligatoria, salvo en el caso de aglomeraciones. Es el caso, por ejemplo de algunos actos que se van a celebrar en las próximas Fallas. Desde la Generalitat Valenciana ya han recordado que la mascarilla será obligatoria en les mascletades y también entre el público de la Ofrenda.

En interiores, sin embargo la mascarilla sigue siendo obligatoria. La Generalitat Valenciana insiste en que la mejora de la situación epidemiológica no implica que el virus haya desaparecido y recuerda que todavía se están dado contagios y que la mascarilla en interiores sigue siendo esencial.

Restricciones en hostelería y bares

Eliminado el pasaporte covid, la conselleria también ha decidido levantar el resto de medidas que pesaban sobre la restauración. Nada de máximos comensales por mesa ni espacio mínimo entre ellas. Sin embargo, la única restricción que Sanitat ha decidido mantener es la de prohibir el consumo de tabaco en terrazas al considerar que no se puede mantener la distancia mínima interpersonal.