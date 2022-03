El Gobierno solo habilita la Ciudad de la Luz de Alicante para regularizar a los refugiados ucranianos

La acogida de refugiados ucranianos ya está en marcha. Eso sí, por el momento el Gobierno solo ha habilitado a la comisaría ubicada en la Ciudad de la Luz de Alicante para poder tramitar la protección temporal de las personas que huyen de la guerra. El centro lleva funcionando desde la tarde del lunes y no está previsto dotar ninguna comisaría más en todo el territorio salvo que el número de refugiados crezca. Las personas que hayan llegado a otras provincias deberán acudir, con cita previa, a Alicante para regularizar su situación.

No hay datos todavía sobre cuántas peticiones ha atendido la Ciudad de la Luz, pero para tramitar la solicitud es necesario pedir cita previa a través de una comisaría, llamando a un número del ministerio o por correo electrónico. El Ministerio de Inclusión se comprometió a responder todas las peticiones en un plazo de 24 horas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pidió ayer en una rueda de prensa en la que detalló el plan de acogida para refugiados ucranianos que se ponga el foco en los centros como en el de Alicante y no en las comisarías, que no podrían asumir tanta carga de trabajo. Escrivá aseguró que no descarta la puesta en marcha de desplazamientos organizados para aquellos que tengan más dificultades en el acceso. Este tema, según ha asegurado, se ha hablado en la Conferencia de Presidentes del pasado fin de semana.

Pueden acceder a la protección internacional las personas con residencia en Ucrania que escaparan del país a partir del día 24 de febrero, los ucranianos que se encontraran en España cuando estalló el conflicto, e incluso los ucranianos en situación irregular en España (unos 10.000 aproximadamente).

Para empezar la solicitud de protección hay que presentar el pasaporte, o si no se tiene, un certificado de nacimiento o algún documento que demuestre la identidad de la persona. La protección temporal da derecho a un permiso de residencia y trabajo durante un año ampliable a dos más, además de tarjeta sanitaria, educación y acceso a las ayudas sociales. Sanidad ya ha expedido 1.400 tarjetas sanitarias a refugiados por la guerra, según adelantó hoy el diario Información.

Falta de instrucciones

Pese a las indicaciones del Gobierno, que ha abierto por el momento tres grandes centros de acogida en Madrid, Barcelona y Alicante (el cuarto se situará en Málaga), los abogados de extranjeristas se están encontrando con cierto tapón administrativo para mandar la documentación.

Paco Solans, portavoz de la Asociación de Abogados y Abogadas Extranjeristas, explica que "es imposible conseguir cita previa por ningún lado". "Si voy a una comisaría me dicen que pida la cita por teléfono, y en el teléfono tampoco contesta nadie, solo una voz en ucraniano y música de fondo", explica. Al final, asegura, ha optado por mandar un correo electrónico a la dirección habilitada por el ministerio la semana pasada.

El mismo proceso han acabado por hacer otros letrados de extranjería. El correo electrónico es valencia.proteccioninternacional1@policia.es y en él se deben detallar el nombre y los apellidos, el domicilio en València y una copia del pasaporte. Pilar Serrano, abogada extranjerista, también asegura que "de momento no han citado a nadie en ninguna comisaría y estamos comunicando todos los datos por correo electrónico".

Angelina Ferrandis, presidenta de la sección de Extranjería del Colegio de Abogados (ICAV), explica que "las oficinas abiertas en Madrid, Barcelona y Alicante están funcionando fenomenal y tramitan en cuestión de horas, pero por el momento en las comisarías provinciales están a la espera de recibir instrucciones" en el caso de que aumente el flujo migratorio.

El Colegio de Abogados ha sido una de las entidades que ha habilitado un teléfono y un correo electrónico para dar asesoramiento jurídico gratuito para personas que huyen de la guerra. Ferrandis ha asegurado que se está registrando ya "una gran afluencia". De hecho, ya se han tenido que ampliar los horarios de atención en la Ciudad de la Justicia.

Ferrandis explica que será necesario dotar de personal a la administración tras la primera acogida, pues "todavía es todo muy incipiente, pero habrá que ver las resoluciones, si todo eso se va a documentar con una tarjeta o no, es un reto importante y será necesario personal", asegura.

Delegación del Gobierno asegura que la comisaría de la Ciudad de la Luz es suficiente para tramitar todas las solicitudes que están llegando en estos momentos, pero Solans critica que "ya tendría que haber recogida de documentación y toma de datos en más comisarías para ir agilizando el proceso" y denuncia que "Interior diga que va a tramitar en 24 horas cuando no tiene la policía suficiente para hacerlo".