Quince autobuses, caravanas y un avión: Juntos por la Vida traslada a 800 refugiados en un mes

Decenas de caravanas, quince autobuses y un avión para rescatar de la guerra de Ucrania a 800 personas en un mes y traerlos a la Comunitat Valenciana. Es el balance de la Fundación Juntos por la Vida tras un mes de conflicto bélico. En total, la asociación ha traído a España a 1.300 personas. La mayoría son acogidos por familias porque tienen vínculos familiares o de amigos, también hay muchas familias sin vínculo que se han ofrecido para acoger, y en otros casos se les facilita otro tipo de alojamiento. La ONG valenciana también ha facilitado el traslado a unas 500 personas en otros transportes organizados desde la frontera, en colaboración con otras oenegés a otras ciudades.

Tres voluntarios de la oenegé valenciana llegaron a la frontera el dos de marzo, y en la actualidad el equipo está compuesto por ocho personas, cuatro españoles y cuatro ucranianos. En Ucrania hay otros 20 voluntarios del país trabajando en los procesos de evacuación. Y otro equipo de voluntarios en València organiza la recepción y el acogimiento de los que llegan para ofrecerles una vida tranquila en paz.

La entidad recordó que diariamente el equipo de voluntarios que está en la frontera atiende, ayuda, e informa a multitud de refugiados en el punto de encuentro situado en un centro comercial en la ciudad de Przemysl, al este de Polonia, a 15 km de Ucrania, donde se sitúa el paso neurálgico de entrada de refugiados que huyen de la invasión rusa, y por donde pasan cada día miles de refugiados. Realizan la acogida de las personas que llegan a la recepción de la ong porque quieren viajar a España, o porque les han citado allí . Se aseguran de que se inscriban y que tengan un lugar donde pasar la noche, comida caliente y atención hasta que salga el autobús o transporte en el que viajarán a España. La mayoría son mujeres con niños y niñas.

"España, que más se está volcando en ayudar a refugiados, pero si no lo hacemos de manera ordenada podemos encontrarnos con muchas expectativas frustradas", dice Clara Arnal

Los voluntarios siguen esperando que poco a poco las personas que están en las zonas mas conflictivas sitiadas y con poca comunicación vayan consiguiendo ser evacuadas. Desde hace semanas no tienen noticias de la zona de Chernobil y eso les preocupa, porque allí hay muchas familias que conocen de hace años. Al frente del operativo está la presidenta de la Fundación Clara Arnal. Después de un mes en la zona comprueba que "cada vez hay más gente que cruza la frontera sin vínculos con otros países, que ven en España una posibilidad, pero también tienen otras. Intentamos acogerles y apoyarles cuando llegan .

En cuanto a las carencias, asegura que “necesitamos más seguridad, coordinación y colaboración, y a la administración pública en los procesos de evacuación. También echamos de menos la presencia de las grandes entidades. Porque somos el país que más se está volcando en ayudar a refugiados, pero si no lo hacemos de manera ordenada podemos encontrarnos con muchas expectativas frustradas". Por otro lado se refiere la presidenta de Juntos por la Vida al “entusiasmo de muchos españoles de volcarse hacia este lugar este lugar en la frontera. Pero la necesidad también está en España en el acompañamiento psicosocial a todas las personas que llegan, porque es fundamental”

Llegada descontrolada de buses

La ONG valenciana continuará con el traslado organizado en autobuses de familias ucranianas desde la frontera hasta València. De hecho está prevista la llegada a València de otro avión en fecha aún por determinar. Pero la organización llama la atención sobre la llegada masiva y descontrolada de autobuses a la frontera, por parte de personas o empresas españolas que fletan vehículos sin ningún tipo de previsión. En muchos casos piden ayuda para “llenar“ los autobuses y que no se vuelvan vacíos. “Las ONG están para ayudar a los refugiados que llegan desorientados e indecisos sobre su destino, y no se les puede obligar a una solución precipitada, ni se les puede forzar a decidir ir a un destino que no conocen por el hecho de tener que llenar un autobús”.

Juntos por la Vida, igual que otras organizaciones humanitarias recomiendan a las mujeres refugiadas que no utilicen transportes privados para desplazarse hasta sus destinos, que en muchos casos son desconocidos, con personas desconocidas. Ha aumentado el número de personas particulares que se desplazan hasta la frontera con vehículos para trasladar a refugiados, incluso invitarles a sus casas, pero se considera que es el peor de los medios para viajar, porque hay riesgo de conductores con malas intenciones. Juntos por la Vida lleva a cabo una campaña de información a las jóvenes en la frontera , para evitar que viajen en coches privados, ya que han tenido conocimiento de casos de agresiones en carretera.

Acogida familiar

La mayoría de las familias (niños, niñas y mujeres, sobre todo) ucranianas que llegan a València en los traslados organizados por la ONG son acogidas por familias de acogida facilitadas por la fundación. A éstas últimas también se les facilita información y asesoramiento como ayuda para realizar los trámites e integración de las familias ucranianas.

La Fundación Juntos por la Vida lleva 25 años realizando programas de acogimiento humanitario en la C. Valenciana durante los veranos y navidades, principalmente con menores ucranianos de la zona de Chernóbil, por la catástrofe nuclear, y desde hace unos años también con menores de la zona de Donbás, que son acogidos por familias. En este momento y ante la situación de guerra en su país, muchas de esas niñas que venían hace años, han vuelto a ser recibidas por sus mismas familias de acogida. Ahora ya son adultas y vuelven con sus propios hijos y otros familiares, huyendo de los bombardeos y del miedo.

El equipo desplazado a la frontera está gestionando la recepción y entrega de ayuda humanitaria. En Polonia los almacenes y centros logísticos están saturados, por lo que se están planteando comenzar a introducir de manera coordinada la ayuda humanitaria en Ucrania, que es donde más escasez hay. Sobre todo de alimentos, material de primeros auxilios y medicinas. También ahora hace falta ropa de menos abrigo, ya que las temperaturas están cambiando hacia más cálidas, y la gente solo tiene ropa de invierno cuando salió huyendo de sus casas con apenas ropa y enseres.

La Fundación Juntos por la Vida de la Comunitat Valenciana está recibiendo donaciones en su web a través de transferencia o envío por bizum para poder sufragar los gastos de todo el operativo, ya que solo dispone de los fondos de la propia ong y aportaciones particulares.