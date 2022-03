El cielo continuará gris en los próximos días y las borrascas no se acabarán de ir de la Comunitat Valenciana hasta final de semana debido a las lluvias en Valencia. Estos son los primeros pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tras casi dos semanas sin tregua. Lluvias torrenciales y la concatenación de borrascas que entraban por el Golfo de Cádiz han dejado estos días un tiempo impropio del Mediterráneo en estas fechas, sobre todo por la persistencia de las precipitaciones.

El tiempo en Valencia para hoy, 29 de marzo

El tiempo en Valencia para hoy se prevé que el cielo continúe nublado y con precipitaciones dispersas en todo el territorio valenciano. Estas lluvias en Valencia que pronostica la Aemet serán ocasionales, en general débiles y más probables en el interior a diferencia de la tendencia de los últimos días. De hecho, Emergencias ya ha desactivado la alerta por preemergencia meteorológica. Hay posibilidad, asimismo, de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión.

Por otro lado, las temperaturas seguirán en ascenso, el viento vendrá del norte y será moderado en el litoral y flojo en el interior. Según añade Meteored, el tiempo en Valencia no se acabará de estabilizar y las temperaturas del norte apretarán también en la Comunitat Valenciana donde «se vivirá el invierno que no tuvimos a comienzo del año». Respecto a las temperaturas, no superarán los 18 grados hoy, mañana, con la previsión de lluvias en Valencia la Aemet pronostica una ligera bajada de los termómetros que registrarán, como máximo, 16 grados en toda la Comunitat Valenciana. Una situación que se prevé que revierta a partir del jueves, cuando se pueden alcanzar valores hasta 20 grados e incluso superarlos en algunos puntos de la autonomía.

El tiempo en Valencia para mañana, 30 de marzo

Una racha de lluvias, vientos y temporal impropio en el tiempo en Valencia por su persistencia que parece que comenzará a revertir a final de semana. Sin embargo, ha dejado una precipitación acumulada histórica. De hecho, marzo de 2022 es el más húmedo en la Comunitat Valenciana desde el año 1950 y el que más precipitación acumulada ha registrado en toda la serie histórica, superando a octubre de 2000 y octubre de 1957. Más concretamente, la previsión de lluvias en Valencia para el tiempo en Valencia del miércoles habrá un 90 por ciento de por precipitaciones en la primera parte del día. En cambio, por la tarde, la probabilidad de lluvias en Valencia será definitivamente de un cien por cien.

El doble de las precipitaciones

En cuanto a la cantidad media de precipitación caída, ha sido de 255,4 litros por metros cuadrado, multiplicando así por 7,3 la del valor climatológico normal de marzo (35,2), y es aproximadamente el doble que el de una primavera normal y la mitad que el valor climatológico de un año completo. Según los datos recopilados hasta el pasado domingo, este marzo de 2022 es el más húmedo desde al menos 1950, superando a 2015 y 2020 que son el segundo y tercero de la serie.

La diferencia entre meses con temporales históricos de otoño y marzo de 2022 ha estado en la torrencialidad, ya que mientras en otoño se desarrollan temporales muy violentos de una duración de 2 o 3 días, lo característico de este mes de marzo ha sido la persistencia, con una duración del temporal principal de 11 días (entre el 16 y el 26) y otro secundario de 5 días (entre el 3 y el 7). Las intensidades muy fuertes o torrenciales han sido puntuales, afectando a zonas reducidas del territorio y por un periodo breve de tiempo, y ha habido muy pocos rayos, ya que durante el temporal principal sólo hubo actividad significativa el día 21 en el interior de València.