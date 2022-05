Sanidad aplaza vacunar a chicos del papiloma a un consenso estatal

El debate viene de lejos, pero ahora se ha avivado con la decisión de Cataluña de empezar a inocular la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) también a los chicos a partir del curso que viene, un fármaco que ahora solo se inyectaba a las chicas. Las sociedades científicas llevan años recomendándolo y ahora el Ministerio de Sanidad lo estudiará, tal como adelantó ayer la Cadena Ser y tras la iniciativa catalana y el amago de varias comunidades como Baleares, Galicia o Euskadi de trabajar para hacerlo realidad.

En la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanidad apunta que, de momento, esperarán a un consenso nacional que se sustente en la evidencia científica. «Eso se decide en el seno de la ponencia de vacunas y nosotros estamos esperando a ver qué decide este órgano a propósito de toda la evidencia científica y a lo que se debata en el Consejo Interterritorial de Salud», explican fuentes del área que dirige Ana Barceló.

En sintonía con el Ministerio

En esta línea detallan que sus medidas irán «en sintonía con lo que decidan las comunidades y el Ministerio de Sanidad». «Aquí en la Comunitat Valenciana lo que no vamos a hacer es como Cataluña que lo ha puesto ya, nosotros esperaremos a ver cuál es la línea de consenso con todas las comunidades», concluyen. El VPH es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) muy común, de hecho, la mayoría de las personas la tendrán en algún momento de su vida si no han sido vacunadas, según la OMS.

En la mayoría de los casos, el sistema inmune diluye la infección y queda en nada, pero si persiste puede derivar en enfermedades. Afecta sobre todo a las mujeres y provoca cáncer de cuello de útero (CCU), entre otras patologías. Los hombres son generalmente portadores y en la mayoría de los casos el virus no se desarrolla pero también puede reproducir cánceres de pene, de garganta o de boca, así como múltiples infecciones. De entre las dos razones principales por las cuales los expertos recomiendan vacunar también a los chicos está la protección adicional del CCU a las mujeres no vacunadas así como evitar el riesgo de que los hombres contraigan enfermedades relacionadas con el VPH. Actualmente, este fármaco está en el calendario vacunal de las niñas de entre 9 y 13 años (en la Comunitat de 12 años) así como hombres que tienen sexo con otros hombres menores de 26 y mujeres en tratamiento escisional.