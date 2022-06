Los ayuntamientos tienen año y medio para cambiar el sistema de recogida de residuos

Los ayuntamientos valencianos tienen año y medio para comunicar a la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular el modelo de recogida de basura que implementarán en sus respectivos núcleos urbanos. Además, se tendrá que priorizar aquellos sistemas que garantizan los ratios de separación más elevados como son el «puerta a puerta» o los contenedores cerrados o inteligentes. La elección de uno u otro habrá de justificarse con una memoria técnica y económica, donde se compare la eficacia en función del volumen poblacional.

La implantación del «puerta a puerta», en cualquier caso, no podrá implicar la disposición de elementos adicionales de mobiliario urbano en la vía pública. Así lo recoge la proposición de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para el Fomento de la Economía Circular en la Comunitat Valenciana, una norma paralizada en las Corts en espera de que saliera adelante la normativa estatal y que ya tiene pactadas las enmiendas que presentan los socios del gobierno del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem.

El artículo 42 de la futura ley estipula unos plazos para la recogida separada de las distintas fracciones para su valorización, al quedar expresamente prohibida de forma general la incineración así como el depósito en vertedero. Así, para los bioresiduos de origen doméstico en localidades superiores a cinco mil habitantes tendrán que seleccionarse antes del 30 de julio de 2022 y antes del 31 de diciembre del año que viene para el resto. El texto incide también en el reciclaje en origen mediante el compostaje particular o comunitario.

El proceso se repite con los productos textiles, que deberán entregarse por separado antes del 31 de diciembre de 2024, al igual que los aceites de cocina usados. Idéntico plazo que se fija para los residuos domésticos peligrosos a fin de garantizar que no contaminen otros flujos de restos de competencia local. Muebles y herramientas, cuya retirada ya facilitan la mayoría de consistorios a través de diferentes servicios municipales, también será obligatorio seleccionar antes de 2025. La futura ley no deja nada al azar y señala que todo lo que atañe a los residuos se ha de incluir en las ordenanzas municipales.

Con la premisa básica de «quien contamina paga», el artículo 41 especifica que todas los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana tendrán que contar, en los 36 meses siguientes a la entrada en vigo de la ley, de un sistema informatizado de la recogida separada de todas las fracciones. Incluido todo aquello que llega a los ecoparques.

Aceite de cocina usado

Aunque es evidente que la ley tiene un largo recorrido hasta su aprobación definitiva, en uno de los apartados remarca que el aceite de cocina usado no podrá mezclarse con otro tipo de desechos a partir del 30 de junio de este mismo año. En el caso de los bioresiduos, estipula que el porcentaje máximo de impropios -que no corresponden permitidos no puede superar el 20 % ya desde 2022 ni el 15 % desde 2027.El incumplimiento tendrá carácter de infracción administrativa y será sancionable. Además, en 2035 el porcentaje de separación ha de ser como mínimo del 50 % del total recogido.