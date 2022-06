Los ayuntamientos reducen su deuda un 10 % durante la pandemia

Las corporaciones locales salieron del primer año de la covid con un 10,9 % menos de deuda que con la que lo iniciaron. Así se desprende del informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes sobre las entidades que conforman el sector público municipal y en la que se encuentran ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y las empresas públicas y consorcios vinculados a estas instituciones.

Según refleja el informe que ha analizado las cuentas de 2020 de todas estas entidades, si al inicio del primer año de la pandemia la deuda de todas las entidades locales era de 2.100 millones de euros, 365 días después, cayó hasta los 1.879 millones, casi un 11 % menos. La reducción es similar en los ayuntamientos en los que el pasa de los 1.914 millones a los 1.729, un 9,7 %. Así, si la media de deuda local era de 512 euros por habitante en 2019, un año después bajó hasta los 491 euros.

El motivo de este descenso de la deuda en un momento de turbulencia económica se explica tanto por el aumento de las transferencias económicas de otras administraciones superiores (un 14 % más), la apenas variabilidad en el cobro de impuestos directos que suponen una de las principales inyecciones económicas de los ayuntamientos (cayó un 2 %) y que los gastos se redujeron un 1,7 %. Así, a más ingresos (crecieron un 2,6 % en total) y menos gastos ya que los escudos sociales corrieron principalmente a cargo de Generalitat y Estado, el resultado fue de más dinero en las arcas.

De hecho, según indica el informe, los remanentes en Tesorería, es decir, dinero que no se llegó a gastar pese a estar computado en el presupuesto, aumentó un 18 % respecto a 2019, un incremento destacable que muestra la dificultad de muchos ayuntamientos de poder llevar a cabo acciones previstas y que se vieron congeladas por el confinamiento.

Entre sus advertencias, la Sindicatura de Comptes alerta de un "alarmante incumplimiento de plazos" en los ciclos presupuestarios. De hecho, señala que un 75 % de las entidades locales no aprobaron sus cuentas dentro del término legal, un 30 % no presentó ni aprobó la liquidación conforme a los términos establecidos y un 24 % no lo hizo con la cuenta general.

El órgano fiscalizado indica que hasta el 31 de diciembre de 2021, 21 entidades locales (10 ayuntamientos y 11 mancomunidades) no habían presentado las cuentas de 2020 a la sindicatura y que de estas, solo nuevo lo habían hecho más allá de marzo de 2022. No presentar esta información contable podría impedir a estos ayuntamientos recibir determinadas subvenciones de la Generalitat.