Los sindicatos temen desplazamientos forzosos de sanitarios para poder cubrir las vacaciones

Creando "sinergias interdepartamentales" y haciendo un "esfuerzo solidario" con las áreas de salud más tensionadas con el turismo. Con estas palabras ha definido el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, cómo será el plan de vacaciones de la Conselleria de Sanidad (que aún está por conocerse) que establece cuántas profesionales extra se van a contratar de manera temporal en hospitales y centros de salud para permitir que la plantilla coja sus vacaciones y reforzar los puntos de mayor afluencia turística manteniendo la atención sanitaria.

Los sindicatos, a falta de conocer el plan, temen que las palabras de Mínguez "escondan" una estrategia que rechazan de plano: movilidad forzosa de profesionales entre departamentos de salud en vez de contar con un volumen suficiente de reemplazos en todas las áreas. "Nos suena a desplazar a profesionales, a movilidad forzosa este verano por su mala gestión", cargaba ayer M. Luz Gascó, secretaria general autonómica del sindicato de enfermería Satse, el más votado en las últimas elecciones. "Seguimos sin entender que la falta de previsión y de organización de la Conselleria de Sanidad acabe siempre en sacrificio personal de los profesionales", añadía.

La misma interpretación de las palabras de Mínguez hacían desde Comisiones Obreras. "Es desvestir a un santo para vestir a otro. En definitiva, una temeridad", resumía la secretaria general de Sanidad de CC OO, Rosa Atiénzar, que replicaba al conseller asegurando que las plantillas ya estaban "suficientemente optimizadas. Las vacaciones se deberían cubrir al 100 %", añadía.

De la misma opinión era Víctor Pedrera, secretario General del Sindicato Médico CESM-CV: "Quiero interpretar que la conselleria va a distribuir los pocos contratos que haga en las zonas de costa y el resto de áreas se tendrán que aguantar. Si implica movilidad forzosa de trabajadores, nos encontrarán enfrente. Otra cosa es si hay movilidad con incentivos", aseguraba. En este sentido, Pedrera auguraba que las áreas con menos refuerzos "como las interiores" iban a tener problemas. "Serán los desvestidos y se van a quedar con el culo al aire".

Menos horas de consulta

Antes incluso de que se presente el plan en sí (y se confirme si habrá movimiento forzoso de personal), el propio conseller ya ha advertido que este programa de contratos temporales va a ser insuficiente también este año para cubrir todos los huecos que se van a generar en las plantillas de centros de salud y hospitales pese a que, como ayer aseguró, los recursos destinados eran un 12 % más que los del año pasado (en los que se destinaron 65 millones de euros).

En algunos puntos "quedarán plazas vacantes" y en otros se cubrirán "a tiempo parcial" por ejemplo en Primaria o en los consultorios auxiliares de playa, concretó ayer en un intento de no generar "falsas expectativas" ante lo que va a venir.

Esta estrategia de reducir horarios ya se viene aplicando en la Atención Primaria desde hace varios años en periodos de vacaciones: los centros de salud cierran sus consultas por las tardes ya que no hay suficientes profesionales para atenderlas todas. Este año parece que sucederá lo mismo, al menos ayer Mínguez apuntaba que en especialidades como Medicina de Familia "es bastante probable" que queden plazas sin cubrir.

Como ha pasado otros veranos, el que no se cubran las vacantes y las consultas a tiempo parcial terminará pasando factura a la atención sanitaria que se presta a los valencianos: más tiempo de espera, más problemas de acceso a consultas y saturación hospitalaria por el cierre de camas ante la falta de personal para atender todas las salas.

Falta de personal

El conseller echó la culpa de que no se vayan a cubrir todas las vacantes, como en otros año lo hizo su antecesora Ana Barceló, a la falta de facultativos y especialistas que hay en toda España. "Nuestra intención es cubrirlo todo pero, probablemente, por déficit de facultativos porque no es de medios económicos ni de oferta de plazas", aseguró ayer, una justificación que también han criticado desde los sindicatos.

"Claro que no van a encontrar a personal para cubrir vacaciones a dos días de que empiecen. Cada día queda más clara la incapacidad de las personas que gestionan los recursos humanos y la asistencia sanitaria en la conselleria", añadía Atiénzar. Desde CSIF (que ha pedido una reunión urgente de la mesa sectorial) lamentaban que el conseller alegara "de nuevo la falta de profesionales como excusa para ocultar su carencia de planificación", mientras desde Satse pedían soluciones ya a nivel nacional aumentando las plazas en las facultades de Medicina, de formación en residencia MIR pero también mejores condiciones para evitar que los profesionales se marchen a otras comunidades o países con mejores condiciones.

Retraso

Desde los sindicatos han lamentado asimismo que a 16 de junio aún no se tenga claro con cuántos refuerzos cuenta cada área de salud, ya que hasta que no se comunique a los departamentos, no se pueden organizar las vacaciones del personal que comienza el 1 de julio. Desde la delegación del sindicato USO en La Fe, Francisco López lamentaba el "abuso" que esto suponía para los trabajadores ya que "el personal tiene que poder conciliar, prever sus viajes o sus vacaciones, es una vergüenza", al tiempo que recordaba que los trabajadores que entraron en mayo con el aumento de plazas estructurales de la conselleria, también deberán librar este verano "porque generan vacaciones y tendrán derecho a ello".

El conseller insistió en que el plan se conocerá "la semana que viene" y justificó que se ha retrasado porque los MIR acababan entre el 30 y 31 de mayo "y como ha habido dificultades para cubrir todas las expectativas de los departamentos", se decidió esperar a ver si "la bolsa de desempleo, que en algunas especialidades era cero, iba cubriendo los huecos".