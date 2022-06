El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha reclamado a Ximo Puig que no tome "decisiones unilaterales" ni "apresuradas" sobre el futuro de Mónica Oltra. "De momento no tenemos ninguna constancia de que Puig quiera tomar ninguna decisión, pero yo le pediría que no tome decisiones apresuradas", ha indicado Baldoví quien ha rechazado los plazos dados por el 'president' de la Generalitat de resolver el asunto esta semana: "Son decisiones complicadas, esto no va de dos días, tres días o una semana".

El lunes, el jefe del Consell aseguró que esta semana hay "mucho tiempo" para "ir concretando" la situación de Oltra tras una "reflexión colectiva". En este proceso de "reflexión", Baldoví ha recordado al líder de los socialistas valencianos que en 2010, el entonces portavoz del PSPV, Ángel Luna, "fue procesado, fue a juicio y no fue destituido" y que finalmente fue absuelto y hoy es el síndic de Greuges. Es una forma de presionar al jefe del Consell recordando el ejemplo de una persona destacada del partido del puño y la rosa que finalmente fue absuelta. La situación de Mónica Oltra ha entrado en el Congreso con preguntas en la rueda de prensa de los portavoces. Así, Baldoví ha incidido en que esta tarde en la ejecutiva de Compromís se abordará el asunto de la vicepresidenta y "se tomará la decisión que mejor convenga al proyecto y al pueblo valenciano". El parlamentario de Sueca ha asegurado que la decisión ha de ser "personal" de Mónica Oltra y también "colectiva" por parte de Compromís y le ha reiterado a Puig que cualquier acción que tome sea "acordada". Pero más allá de qué decisión se adopte y cómo desemboque el futuro de la coportavoz de la coalición valencianista, Baldoví ha mostrado su apoyo a la vicepresidenta. "No puedo ponerme de perfil; debo ser fiel a mis principios. Políticamente puede que me esté equivocando, pero personalmente creo que estoy haciendo lo que debo hacer", ha remarcado. "Yo creo a Oltra", ha señalado Baldoví quien ha reiterado que hay una "una verdadera cacería política orquestada en la que hay miembros destacados de la extrema derecha que llevan años y años presentado demandas que han sido sistemáticamente desestimadas". Joan Baldoví también ha hablado de las imágenes de Mónica Oltra de este fin de semana en València. A este respecto el diputado de Compromís en el Congreso asegura que "no era una fiesta, sino un acto político que se cerró, como se cierran muchos actos políticos, con música de algún grupo valenciano y que estaba programado desde hace dos meses. No fue un homenaje". También ha sido preguntado por la situación de la vicepresidenta de la Generalitat el diputado Íñigo Errejón, socio de Compromís. "He escuchado las explicaciones de Oltra, las he escuchado con todo lujo de detalles y honestamente no tengo motivos para dudar de ella" ha indicado al tiempo que ha dejado las decisiones que se hayan de tomar en manos de Compromís, decisiones que, ha dicho, "respetaremos".