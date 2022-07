"Muchas escuelas de Infantil echan el cierre y ya no llegan a septiembre"

Las escuelas de Infantil privadas han visto este curso cómo recuperaban los números de alumnado prácticamente de antes de la pandemia y, además, han acogido con esperanza la decisión del Consell de universalizar la gratuidad del nivel de 2 años ya a partir de septiembre, lo que podrá beneficiar a cerca de 24.000 escolares .

No obstante, desde el sector lamentan que la decisión de la Conselleria de Educación llega «tarde» y no se ha hecho la «campaña que toca» para darla a conocer, pues la situación de los últimos años se ha convertido ya en insostenible para muchas escoletes, que han bajado la persiana definitivamente este verano.

«Es una deriva de muchos años y se ha juntado todo: la pandemia, la bajada de la natalidad y los escasos apoyos de la conselleria y el Gobierno para incentivarla y para la conciliación han hecho que muchas escuelas ya estén cerrando», lamenta a Levante-EMV Sebastián Ferrer, miembro de la junta de la patronal Adeiv-Acade, de centros privados.

Para él, es «histórico» que se haya universalizado el nivel de 2 años, que hasta ahora solo era gratuito en los centros públicos de la Generalitat y en los municipales. «Por fin se democratiza, pero lo que supondría un buen año y una alegría, no lo es tanto, porque muchas escoletes no pueden aguantar y ya no llegan a septiembre», afirma.

En su opinión, la Administración ha estado «muchos años solo preocupada de lo público», a pesar de ser el de Infantil un sector feminizado y clave para la conciliación familiar. Por eso, para la subsistencia de los centros que siguen abiertos, Ferrer pide a la conselleria que actualice el coste de las plazas a la inflación actual —«aún hay las mismas ayudas prehistóricas que el PP», dice— y también considera que se podría «intentar llegar a la gratuidad de toda la etapa 0-3 años para incentivar la natalidad».

Asimismo, espera que la conselleria no incumpla los plazos de pago a los centros —actualmente les deben mayo y junio, asegura, aunque el problema es más grave con el Ayuntamiento de València—, ya que el próximo curso 2022-23 no se podrá cobrar a las familias de 2 años y los centros deben aguantar con recursos propios hasta que lleguen las transferencias.

«El control de Intervención y Tesorería debería ser más sencillo, al no depender las ayudas a la renta de las familias de 2 años [como el actual bono infantil]; el primer pago debería llegar a final de septiembre», apunta Ferrer, que asegura que en la privada el coste de una plaza de Infantil que sufraga la conselleria es hasta tres veces menos que la de un centro público.

Más de 40.000 escolares

Antes de la llegada de la gratuidad al nivel de 2 años, esta semana el Ministerio de Educación ha publicado la estadística que confirma que la escolarización en el primer ciclo de Infantil (0-3 años) en el curso 2021-22 ha recuperado los niveles previos a la pandemia. En España, la tasa media es del 41,4%, un 11,7% más que el curso anterior, afectado de pleno por la pandemia y las restricciones más duras contra la covid-19, por lo que muchas familias prefirieron que sus hijos se quedaran en casa.

Los datos valencianos también confirman la casi completa recuperación de la situación prepandemia, teniendo en cuenta, además, la progresiva bajada de natalidad. Según la conselleria, los datos provisionales del curso que acaba de finalizar estiman que ha habido 44.303 niños y niñas de esas edades escolarizados en la C. Valenciana (en centro públicos o privados). En 2020-21 fueron 39.800 y, antes de la pandemia, en 2019-20, un total de 45.566. Según la serie, la cifra de 2020-21 es la más baja desde 2013-14.