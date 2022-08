El grupo popular en las Corts solicitará la comparecencia de la consellera de Educación, Raquel Tamarit, a raíz de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv), de levantar la obligatoriedad de la enseñanza por ámbitos en 1º de ESO.

Así lo ha afirmado hoy la portavoz de Educación del grupo popular, Beatriz Gascó, que ha culpado al Consell "de la mala planificación del curso escolar y de no querer escuchar a la comunidad educativa. Si no hubieran aplicado el rodillo y actuado de manera sectaria, no tendríamos este problema tan grave encima de la mesa”.

“El sectarismo y la imposición en política educativa de Ximo Puig va a generar un caos absoluto en el inicio del curso escolar tanto para los profesores como para los alumnos”, ha añadido la diputada. “Se han equivocado en la planificación y ahora se equivocan a la hora de dar respuesta a ese desastre", consideran desde el PP.

Según los populares, “la mala gestión de la consellera la tienen que pagar los centros educativos. Es una verdadera vergüenza que la incompetencia manifiesta de este Consell tripartito de izquierdas la intenten trasladar ahora a los claustros educativos”.

“Desde el PPCV ya denunciamos que no se podían hacer unas instrucciones de inicio de curso basadas en un decreto que no había sido publicado porque si había algún problema las consecuencias iban a recaer sobre la organización y el buen funcionamiento de los centros educativos en septiembre y eso es lo que ha pasado”, ha recordado Gascó.

En este sentido, Gascó ha denunciado “la imposición en el modelo pedagógico sin resultados contrastados para aplicar estas medidas, mintiendo al tribunal al decirle que este proyecto había dado resultado positivos en la Comunitat Valenciana” y ha afirmado que la actuación de Educación en este sentido supone “la eliminación de la libertad del profesorado y la bajada de los estándares de conocimiento creando docentes no especialistas en la materia”.

Piden los datos de la evaluación

La diputada popular ha afirmado que “este proyecto no está acreditado ni evaluado”, por lo que el grupo popular “va a pedir la memoria de evaluación”. Asimismo, cree que la nueva normativa sobre la Lomloe ha llegado tarde: “el profesorado ha estado trabajando sin seguridad jurídica, con borradores e instrucciones que no daban garantía y que ahora van a tener que volver a rehacer algunas de las plantillas porque ya no se van a impartir las asignaturas por ámbitos”.

“Ya son muchas las sentencias que están corrigiendo la política educativa de Puig. Esta nueva sentencia no puede quedar sin que alguien dé un paso al frente y asuma la responsabilidad de los graves problemas de organización que se están generando cuando el curso escolar está a punto de comenzar", concluye Gascó.