El Consell carga contra Lambda en las Corts tras desmarcarse del Orgullo

El síndic de Greuges, Ángel Luna, definió el miércoles como "achique de espacios", usando la referencia del Flaco Menotti, la forma en la que los partidos debaten en las Corts. Unas horas después, este jueves, en la sesión de control al Consell, los espacios se han abierto y difuminado y en los múltiples temas que han entrado en la exhibición de realidades paralelas de oposición y partidos del gobierno, han coincidido en el choque sobre la inscripción de la Fundación de Hombres Maltratados y, sobre todo, en la celebración del Día del Orgullo LGTBI del que se ha desmarcado la organización Lambda.

PSPV y Compromís han afeado a Carlos Mazón y a su Consell que una de las entidades referentes en el colectivo LGTBI, Lambda, se haya negado a participar en la fiesta del Orgullo acusando la falta de colaboración de las instituciones y de "coacciones", unas acusaciones que tanto el propio president de la Generalitat en su respuesta al síndic socialista como la vicepresidenta segunda y titular de Igualdad, Susana Camarero, a preguntas de los valencianistas cargando contra Lambda.

"No confundan perder derechos del colectivo LGTBI con que sus asociaciones amigas pierdan privilegios", ha expresado Camarero después de que el diputado de Compromís, Cesc Roig, reclamara el cese del director general que ha "coaccionado" a las organizaciones LGTBI señalando que "quien paga manda". La vicepresidenta segunda ha defendido a su alto cargo y ha asegurado que lo que está haciendo es "auditando y controlando" las subvenciones y que a eso, ha criticado Camarero, le han llamado "injerencia".

Previamente, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha señalado que la Comunitat Valenciana "era un ejemplo de apertura para el colectivo LGTBI", pero ahora "el colectivo no va a participar en las manifestaciones del Orgullo organizadas por las instituciones", tratando de exponer a un Mazón vinculado a Vox. Frente a ello, el jefe del Consell le ha replicado que "solo ha decidido no participar una organización, la suya de cabecera". En verdad, han sido dos, también Ageval.

El "más radical" de España

Este ha sido uno de los choques en los que oposición y Consell han coincidido en hablar. El otro ha sido la inscripción de la Fundación de Hombres Maltratados como fundación. Los socialistas han preguntado al Ejecutivo autonómico si darán ayudas a esta entidad, algo que Igualdad ha negado y que la Conselleria de Justicia, en manos de Vox, no. Ante la pregunta, Camarero ha replicado a la diputada Rosa Peris, directora general del Instituto de la Mujer entre 2004 y 2009 en el Gobierno de España, que durante ese tiempo se inscribieron asociaciones como la de Padres Maltratados, algo que el PSPV ha contestado que no es una respuesta a la pregunta porque no es lo mismo una asociación que una fundación.

Mazón interviene en la sesión de control en las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

Más allá de esos dos puntos de confrontación, fuegos de artificio por lugares conocidos. Muñoz ha indicido en mostrar a Mazón como el "presidente del PP más radical de España" por sus acuerdos con Vox, por la ley de Concordia o por la incorporación de los Hombres Maltratados como fundación, cuestiones que el jefe del Consell ha esquivado y se ha centrado en enumerar las acciones del gobierno autonómico en las últimas semanas e incidiendo en aquellos acuerdos con ayuntamientos socialistas, como Elda o Xàtiva, para exhibir su capacidad de pacto.

Esa capacidad de acuerdo la ha querido reivindicar Mazón después en su debate con el síndic de Compromís, Joan Baldoví. El valencianista le ha ofrecido reunirse para aprobar la Proposición de ley de Trato Justo, sobre la financiación autonómica, que ha presentado la coalición en las Corts, una petición de encuentro que Mazón ha celebrado con efusividad. "Albricias", ha expresado, al tiempo que ha señalado que trabajarán en esa propuesta de la financiación, en la Proposición de ley de Accesibilidad Universal y, de paso, le ha reclamado que le pida a su "compañera de coalición", la ministra Mónica García "más médicos".