Oposiciones en Sanidad: La alta temporalidad complica el cuadrar guardias los días de examen

Los paritorios de varios hospitales valencianos están funcionando este verano "como pueden". Primero por la falta de personal que ya sufrían y, segundo porque en un verano de especial escasez de especialistas para contratar ha habido pocos o ningún refuerzo. Con esta situación, y aún en periodo de vacaciones, el próximo 18 de septiembre la Conselleria de Sanidad ha convocado oposiciones para cubrir 162 plazas de enfermería especializada en Obstetricia (matronas) y todas las profesionales que ahora están trabajando de forma temporal en los hospitales (en torno al 40%) se presentarán al examen.

La consecuencia, según alertan desde el sindicato Satse, es que en los hospitales donde los servicios estén más faltos de personal y, sobre todo, donde la temporalidad sea más alta entre las matronas pueden tener "verdaderos problemas" y terminar trabajando "en cuadro" en un servicio que además no puede parar.

Es la denuncia que han realizado desde el sindicato de enfermería Satse pero que ya hicieron las propias matronas antes de comenzar el verano: no tenían refuerzos para poder cogerse las vacaciones e iban a tener que duplicar o triplicar guardias entre las que quedaban trabajando. La fecha del examen un 18 de septiembre tampoco ayudaba y de hecho pidieron su cambio a la Conselleria de Sanidad pero su petición no se ha atendido. "No habrá ningún problema", defendieron en su momento fuentes de Sanidad.

Peor donde la tasa de interinidad sea más alta

"La mayoría de matronas tienen turnos de 24 horas. En los servicios donde haya bastante personal fijo puede que no tengan demasiado problemas pero donde la tasa de interinidad sea más alta sí va a estar complicado", ha explicado Carlos Buchó, secretario de Acción Sindical de Satse-CV. Este año, ni durante el verano ni para el examen, el colectivo de matronas ha podido contar con el refuerzo de los residentes que acaban de terminar porque el EIR acaba este año en septiembre y no en mayo por problemas con la covid.

Mismo problema con los médicos de urgencias o las enfermeras

Lo que pueda pasar el próximo día 18 de septiembre (fecha en la que se retoma el calendario de oposiciones de la Conselleria de Sanidad de las convocatorias 2017-2018 y 2019) se puede reproducir también en las convocatorias de otras categorías. Así desde Comisiones Obreras apuntaban a que podía pasar también el próximo domingo en el examen de médicos de urgencia hospitalaria y "en todas las categorías donde haya una temporalidad alta", apuntó la secretaria general de la sección de Sanidad de CC OO CV, Rosa Atiénzar.

Buchó añadió otras convocatorias que pueden generar problemas como la del 2 de octubre donde se examinan los enfermeros de SAMU para competir por 67 plazas y, sobre todo, en las categorías más numerosas. "El 27 de noviembre están convocadas las oposiciones de Enfermería con 3.827 plazas y hay más de 7.000 profesionales trabajando en una vacante a las que se les tendrá que dar permiso o cubrir su puesto para que puedan ir a examinarse", recuerda el portavoz de Satse. Con los técnicos de auxiliar de enfermería pasará lo mismo este mes de octubre.

Sanidad ha pedido a las gerencias que no pongan turnos la noche anterior a los opositores

Cambios de turno o permiso retribuido

"La conselleria debe adoptar las medidas para garantizar la prestación sanitaria y que todas las personas aspirantes puedan presentarse", añadía Atiénzar. Por lo pronto, y según estas fuentes, en los servicios hospitalarios se estaba intentando hacer cambios de turno entre los opositores y el resto de compañeros para intentar no dejar el servicio sin personal pero "los opositores tienen derecho a un permiso retribuido y ausentarse por el tiempo necesario para hacer el examen. Eso está reglado por ley", recordaba Buchó.

En los servicios donde no hay forma de cuadrar turnos sí se están concediendo estos permisos y recurriendo a refuerzos. En este sentido también se está permitiendo cambiar los turnos de guardia de trabajo de la noche previa o incluso eximiendo a quien le tocara trabajar la noche de antes, según puso esta semana en valor el Colegio de Enfermería de Valencia. "Desde Sanidad han confirmado que se van a enviar instrucciones a los departamentos para recordarles a la dirección que deben tener en cuenta a aquellas personas cuyo turno de trabajo coincida con la noche anterior al día del examen para que no trabajen", explicaron desde el órgano colegiado.