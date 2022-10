Los sindicatos piden a Educación que ponga fin a los impagos a docentes

Varios sindicatos docentes han denunciado recientemente que la Conselleria de Educación suma diferentes impagos a una parte del profesorado, desde nóminas a quien ha cambiado este curso de destino (generalmente interinos), a retribuciones como los sexenios, las jefaturas de departamento o los ‘extra’ por haber sido correctores de oposiciones.

Se trata de un problema recurrente cada inicio de curso, debido sobre todo al gran número de profesores que ocupan una vacante, en muchos casos en las adjudicaciones de agosto o septiembre, por lo que la conselleria no tiene tiempo de tramitar las altas ni las nóminas y estas no se ingresan el primer mes.

Cabe tener en cuenta que, si bien parte del profesorado mantiene su plaza cada curso, la conselleria gestiona una plantilla de más de 79.000 docentes. Sindicatos como Fsie, Stepv y la Federació d’Ensenyament de CC OO han exigido a la conselleria el pago de los atrasos, como también instó CSIF anteriormente. Además, en el caso del Stepv, han convocado protestas el próximo martes, 18 de octubre, en Castelló (la Plana), València y Alicante.

Stepv ha realizado una encuesta que han respondido 575 personas que no han cobrado la nómina o tienen algún pago pendiente por parte de la conselleria. La mayoría (424) son interinos que no han percibido el primer mes del curso. El resto esperan algún ingreso por ser tribunales en las oposiciones de 2021 o les falta por remunerar algún importe correspondiente a un cargo que ejercen, como jefaturas de estudios o de departamento. Asimismo, también hay casos de interinos a los que no se les ha liquidado el mes de agosto.

Por esto, Stepv se manifestará, para “exigir el abono de los impagos pendientes”. Misma petición realizan desde FE CC OO PV, que también apuntan que “a los impagos de las nóminas de mucho profesorado interino se suma el atraso de los pagos de los tribunales de oposiciones, entre otros”.

Entre otras cosas, aseguran que faltan por pagar las dietas (en el caso de los tribunales), además de “toda la nómina a mucho profesorado interino, algunos en comisión de servicios; los atrasos a las personas que han participado en las PAU; los jefes de departamento, y muchos sexenios”.

“Desde FE CC OO PV siempre reivindicamos que el trabajo hecho hay que pagarlo de manera inmediata”, reclaman. Del mismo modo, inciden en que “debe garantizarse el poder adquisitivo de los salarios y evitar que el incremento de los precios acaben pagándolo los trabajadores de la Educación”.

Mismo problema en la concertada

Por último, representantes de Fsie-CV se han reunido con Ximo Carrión, director general de Centros Docentes de la conselleria, para tratar la cuestión del pago de las nóminas, que también afecta a la escuela concertada y por lo que ya habían iniciado la campaña “Stop impagos” y han elevado una nueva queja al Síndic de Greuges.

Entre otras peticiones, le han trasladado que es necesario “agilizar los procesos para evitar retrasos en los pagos de las nóminas” y “liquidar los actuales atrasos”. En este caso, han detectado problemas por la tardía resolución del Plan de Atención para la Mejora (PAM), que en la práctica supone un refuerzo de las plantillas de los centros, y también en las actualizaciones de la antigüedad, además de las nuevas contrataciones.

“Es un tema muy sensible y hay que poner fin a esta situación que se ha cronificado. Exigimos que las cantidades adeudadas a los trabajadores sean abonadas siempre en tiempo y forma"

“Es un tema muy sensible y hay que poner fin a esta situación que se ha cronificado. Exigimos que las cantidades adeudadas a los trabajadores sean abonadas siempre en tiempo y forma; no podemos aceptar que una nueva contratación cobre tres meses después por defecto , o que los profesionales del PAM siempre cobren tarde y mal”, detallan fuentes de Fsie-CV.

Asimismo, también han aprovechado el encuentro con la conselleria para pedir el aumento de las plantillas de la enseñanza concertada y “la necesidad de hacer efectivo antes de fin del año el incremento salarial del 1,5 % en 2022”, ya pactado para el sector público.

La conselleria refuerza su personal

La problemática del retraso de los pagos al profesorado es recurrente cada inicio de curso y en casos puntuales se puede alargar durante el primer trimestre, ya que el personal de la Generalitat no da a basto para tramitar los cambios, las altas y las novedades. Para evitar esto (o reducir el problema), la Conselleria de Educación ya ha anunciado un refuerzo de su área administrativa para gestionar las nóminas del profesorado.

En concreto, han creado 50 plazas temporales de administrativo y auxiliar administrativo para «hacer frente a la acumulación de tareas» y que trabajarán durante los próximos nueve meses en las tres direcciones territoriales de Educación, como publicó este periódico.

Fsie-CV espera que este aumento de personal “se refleje en una mayor celeridad a la hora de solucionar los problemas”. No obstante, Stepv considera que “la plantilla de trabajadores y trabajadoras de la Dirección Territorial de Educación de València continúa siendo insuficiente aunque este año haya aumentado”.