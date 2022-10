«Gracias por invitarme a un acto tan destacado de vuestra historia, premiáis a la sociedad y al talento comprometido que la hace avanzar. Ahora la sociedad os premia con 150 años confianza». Así comenzó su discurso Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, en el acto de entrega de los Premios Levante-EMV. Un alegato reivindicativo que no olvidó ni al periodismo ni a la ciencia, que tildó de «herramienta democratizadora». «El periodismo, la política y la ciencia son tres servicios esenciales para impulsar un futuro mejor, un nuevo modelo de desarrollo más sostenible y mayores cuotas de calidad de vida», defendió. «Un virus», desarrolló, «nos enfrentó en 2020 a nuestra vulnerabilidad como especie y entendimos que la información y el conocimiento como agentes de la innovación protegen la vida y nos ayudan». En este sentido, agradeció la función desempeñada en aquellos duros meses por los medios de comunicación, haciendo un distintivo guiño al trabajo de Levante-EMV: «Disteis voz y legitimidad el consenso científico frente al negacionismo y las teorías conspirativas que tan peligrosamente calan en la gente. Dibujasteis una imagen pública para la ciencia, imprescindible para que la sociedad se protegiera». «Cada vez que ofrecéis información científica brindáis a vuestro público el derecho democrático de tomar decisiones informado sobre opciones fundamentales para la vida», alegó. Y es que, para Morant avanzar hacia una sociedad más científica e innovadora es una «meta compartida» para cambiar el rumbo del país y, en ese proceso, «necesitamos medios de comunicación comprometidos, periodismo para protegernos contra las fake news y la posverdad, que no es otra cosa que la mentira legitimada por la política».

La ciencia centró gran parte del discurso de la ministra, que quiso ensalzarla durante su intervención en la gala de entrega de los Premios Levante-EMV. «Es necesario que exista más conocimiento con impacto social que salga de los laboratorios, que entre a las fábricas y que llegue al mercado y a las casas en forma de nuevos productos y servicios que mejoren la vida de la gente», argumentó. «Como señalaba el periodista y divulgador científico Manuel Calvo, ya no van quedando cosas importantes por hacer que no dependan de la ciencia. Si eso lo dijo hace 20 años, qué pensaría hoy cuando tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) lo están cambiando todo», reflexionó. Pero, ¿cómo estas disrupciones tecnológicas pueden generar oportunidades? Diana Morant no dudó: son necesarias nuevas y ambiciosas políticas públicas que creen un puente sólido entre la Academia, los centros tecnológicos, las empresas y las necesidades de la sociedad. «Esta apuesta decidida por la transferencia del conocimiento al tejido productivo es el acelerador de la innovación que estamos impulsando desde el Gobierno de España y también aquí, en la Comunitat Valenciana».

Un invierno "duro"

Del mismo, lanzó una advertencia al público reunido en tan emblemático evento. El invierno será «duro», pero siempre hay opción para el optimismo, como expuso. «Todos los gobiernos progresistas están volcados en proteger a la ciudadanía y en reindustrializar el país en base a una doble transformación ecológica y digital». «Paso a paso avanzamos hacia el país moderno que queremos ser, consolidando el crecimiento económico y la creación de trabajo en cifras récord», incidió. Las mismas cifras que permiten objetivamente situar a España como líder en la transición energética de Europa y del mundo, las energías limpias y seguras del futuro, con sello español, serán el mejor legado que dejaremos a las próximas generaciones. Aún estamos a tiempo de escribir la portada de mañana, más próspero y amable con el medio y que solo será posible si la escribimos entre todos y todas», concluyó.