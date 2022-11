Más personal y más recursos para evitar nuevas situaciones de colapso como las vividas estos días y que dejaban a decenas de personas esperando por una cama en las urgencias durante, incluso, cuatro días. Esto es lo que han pedido los trabajadores del Hospital General de Valencia a la Conselleria de Sanidad en la reunión que han mantenido con la subsecretaria de la conselleria, Mónica Almiñana, tras el anuncio de próximas movilizaciones.

Por ahora, desde el comité de empresa se han comprometido a aplazar estas medidas de presión hasta ver la respuesta de la administración (que cogestiona el consorcio hospitalario junto con la Diputación de Valencia) pero, si no hay respuestas concretas, las retomarán a partir de diciembre. Sobre la mesa, demandas que no son nuevas como la completa integración de los trabajadores del consorcio en el sistema valenciano de salud (se inició un proceso de equiparación y asimilación al resto de profesionales que no ha acabado) y el aumento de plantilla y de recursos asistencial.

El Hospital General es, de hecho, el que más población tiene asignada de toda la Comunitat Valenciana: 373.638 personas. Son 40.000 más que las personas asignadas al Hospital Clínico pero, aún así, el consorcio hospitalario tiene cerca de 80 camas instaladas menos que el Clínico, según datos de la propia Conselleria de Sanidad de ahí que el colapso en Urgencias sea ya un problema enquistado.

318 plazas para el año que viene

Y es que el Hospital General de Valencia se quedó fuera este año del reparto de 6.000 nuevas plazas estructurales que aún tienen que completarse, al igual que también pasó con el otro consorcio provincial, el del hospital de Castelló. Con todo, la Conselleria de Sanidad se ha comprometido a saldar esta deuda el año que viene, con las 1.000 nuevas plazas que está previsto crear y de las que corresponden al General, en principio, algo más de 300.

Desde el comité de empresa han solicitado, sin embargo, medidas inmediatas para evitar los colapsos que ya están sufriendo y temen que empeoren con la llegada del frío y el aumento de virus respiratorios. "Hemos pedido tener detalle de cómo se va a hacer esa ampliación de plazas del año que viene pero también que den solución ya a los problemas del hospital", explicaba a este diario la presidenta del comité de empresa, Rosa Zomeño, de Comisiones Obreras. La reanudación del calendario de movilizaciones dependerá de ello.