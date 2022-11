Como otras muchas veces, me inspiro en conversaciones de grupos de whatsapp para tener tema en las columnas. Participo en uno llamado El secarral, el nombre lo dice todo, con aficionados a la meteorología de toda la Comunidad Valenciana, que resulta muy útil para el seguimiento de fenómenos meteorológicos, pero también para algunos debates. Nos une esta pasión, pero tenemos formaciones y dedicaciones muy diversas y también opiniones contrastadas. El otro dia hubo un encendido pero correcto debate sobre el cambio climático, la cumbre de El Cairo, la información que se da y lo que cada uno puede hacer para mejorar las cosas. Los argumentos de cada uno sobre el origen y la importancia de estos cambios en el clima no se apartan de los que solemos oir, pero me interesa especialmente hablar sobre lo que se dijo de que la saturación de información sobre el tema provoque más hartazgo que concienciación, incluso que provoque negacionismo, una especie de efecto rebote. Es una delgada línea entre informar y saturar que no debería ser superada. Dejo para otra columna otros aspectos que se trataron.