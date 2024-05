Arriba el XIV Festival “Vila de Teulada” de dolçaina, metalls i percussió

El proper dissabte, 11 de maig de 2024, a les 20.00 hores, s’hi celebrarà a l’Auditori Teulada Moraira el XIV Festival “Vila de Teulada” de dolçaina, metalls i percussió, organitzat per la Colla el Falçó, Associació musical i cultural de Teulada.

En la seua catorzena edició, aquest festival de música artística i d’arrel tradicional, comptarà amb la participació dels grallers i gegants de l’Associació Amics dels Gegants de Montblanc (la Conca de Barberà), i la Colla el Falçó, de Teulada, com a entitat amfitriona.

L’associació cultural “Amics dels Gegants de Montblanc”, integrada per geganters i la seua formació musical de grallers, presentarà una selecció de balls i coreografia pròpia dels gegants "Els Veguers de Montblanc", que formen part del Seguici Popular de la Vila montblanquina, la qual va estar designada com a “Ciutat Gegantera de Catalunya” l’any 2006.

Per la seua part, la Colla el Falçó, dins el programa del concert, presentarà, en estrena absoluta, el poema simfònic “Ressonàncies Vicentines. Fra Vicent Ferrer, Mestre, Pare i Sant”, de Pasqual Salort Aguilar. Una obra que forma part del pla de creació de noves composicions per encàrrec que impulsa, des de 2016, aquesta associació per tal de valorar la creativitat de compositors valencians mitjançant la producció d’obres lliures destinades a agrupacions de dolçaina, percussió i metalls. Aquesta obra simfònica evoca metafòricament allò que ha captivat el músic i compositor Pasqual Salort, dels contrastos entre la figura real de sant Vicent Ferrer i la de l'imaginari popular. La composició evoluciona mitjançant el desenvolupament d'un tema que es presenta religiós i d'ambientació medieval, després d'una fanfàrria introductòria que simbolitza l'arribada del taumaturg Vicent Ferrer al poble de Teulada, un dels municipis valencians on el vicentisme contrastant és present, tant entre creients, com entre no creients.

Amb l’organització del Festival “Vila de Teulada” de dolçaina, metalls i percussió, la Colla el Falçó, de la mà del seu director, en Rafael Soriano, s’endinsa en l’aventura de mostrar l’actualitat de l’escena evolutiva del món de les colles dolçaineres i la valoració de dolçaina com a instrument de concert, cosa que motiva a l’estudi i al treball musical de les persones que integren aquesta agrupació musical.

Un programa que convida a acudir a aquest XIV Festival Vila de Teulada per descobrir la música que interpretaran els grallers del “Amics dels Gegants de Montblanc” i ballaran els seus gegants i, com no, gaudir-ne de la música que farà sonar la Colla el Falçó.