Es difícil imaginar un hospital sin un servicio (o una planta) de pediatría. Sin embargo, eso es lo que ocurre en la Comunitat Valenciana con el médico especialista de los más mayores. Y es que la Comunitat Valenciana sólo dispone de un servicio de geriatría.

Está en el Hospital Universitario de la Ribera y dispone de 5 de los 20 geriatras con los que cuenta la autonomía. Los hospitales valencianos carecen de este servicio como tal. Lo sí tienen son especialistas en algunos de los hospitales de València y Alicante que se encuentran, principalmente, en unidades de especialización domiciliaria. En la provincia de Castelló no hay ninguno. Ni un sólo geriatra para atender a la población más mayor.

Así, además de los 5 especialistas que hay en el hospital de La Ribera, hay dos en el hospital de Manises; tres en el Hospital Universitario La Fe; uno en el Hospital Doctor Moliner; dos en el hospital Doctor Peset (uno de ellos en la Unidad de Hospitalización Domiciliaria); uno en el Hospital Padre Jofré; uno en el Hospital Militar. Así, la provincia de València suma 15 de los 20 especialistas. Los otros cinco están en el Hospital de Dènia (1 geriatra); en el Hospital La Pedrera (2); en el de San Vicent del Raspell (1) y otro más en el Hospital General de Alicante (aunque también forma parte de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria).

En la Comunitat Valenciana hay más de un millón de persona mayores de 65 años, de los que la mitad tiene más de 75 años. El envejecimiento de la población es una realidad y los estudios auguran que, en el año 2050 un tercio de la población formará parte de la denominada "tercera edad". Sin embargo, no existe previsión de crear nuevos servicios en la autonomía. Entre las comunidades autónomas que más potencian esta figura destaca Madrid, Cataluña, Castilla la Mancha y Castilla y León. A la cola se encuentra Andalucía, el País Vasco y la Comunitat Valenciana.

"La OMS recomienda un geriatra por cada 10.000 mayores de 75 años"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda en su informe mundial sobre envejecimiento y salud un geriatra por cada 10.000 habitantes mayores de 75 años. En el informe Estándares de Calidad en Geriatría de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología dan un paso más y elevan la cifra a 4 especialistas por cada 10.000 habitantes mayores de 65 años.

En cualquier caso, el doctor Francisco Tarazona, geriatra en el Hospital Universitario de la Ribera y tutor de residentes, asegura que para "empezar y poder ir de forma paulatina, con un programa estructural se debería duplicar o triplicar el número de geriatras en los próximos 5 años. Eso, sólo para tener una mínima estructura e ir ampliándola poco a poco. Hay que hacer una estrategia escalonada y progresiva y que tenga por finalidad la existencia de un servicio geriátrico en los hospitales, porque es necesario".

El doctor Tarazona hizo hincapié en que la geriatría es "colaborativa y no competitiva con otras especialidades". "Existe mucha demanda y cada vez habrá más porque el envejecimiento de la población es una realidad. El médico de familia tiene un volumen de actividad muy alto con este tipo de pacientes. Fomentar la geriatría ayudaría a mejorar el sistema", explica.

Una especialidad con tres estudiantes

Sin embargo, la ausencia de geriatras en la Comunitat Valenciana es una realidad desde hace décadas. "Las políticas y criterios asistenciales han permanecido si no inamovibles, bastante rígidos en los últimos 40 años, independientemente del signo político de los distintos gobiernos que se han ido sucediendo", añade el doctor Tarazona, quien también se encarga de los estudiantes de geriatría en el hospital.

Y es que desde hace tres años, cada año se incorpora un nuevo residente de geriatría ya que solo se convoca una plaza para esta especialidad en el hospital de la Ribera, el único hospital con licencia acreditada para la formación MIR en la Comunitat Valenciana. "Eso significa que tenemos un R3, un R2 y un R1 por que cada años se incorpora uno nuevo. Y eso ya es un logro porque hasta hace tres años quien quería estudiar la especialidad tenía que formarse fuera de la Comunitat Valenciana y luego regresar. Por eso muchos licenciados de medicina eligen otras especialidades con más perspectiva laboral o menos dificultad de retorno pero el auge de la geriatría es necesario, y además, debo decirlo, esta especialidad, que ayuda a las personas mayores, es muy gratificante", añade el geriatra.

El pediatra, para niños ¿Y para mayores?

El doctor José Viña no es geriatra (es catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia, investigador y experto en envejecimiento) y no duda en reivindicar la figura del especialista de los más mayores. "Llevamos a los niños y niñas al pediatra y nos parece lo adecuado. Tienen unas características propias y parecería un despropósito que no hubiera servicio de pediatría en los hospitales. Pues los mayores, igual. Es cierto que envejecer no es una enfermedad, pero las personas mayores también tienen sus propias características".

Sin embargo, reconoce que en la Comunitat Valenciana "nunca se ha potenciado esta figura y en mi opinión es un error. Puede que a los 65 años no necesite los conocimientos de un geriatra pero a los 75 u 80 años... pues sí. Los médicos de familia se están encargando de una población que no les corresponde y si van a seguir así necesitarían formación al respecto". Y añade: "En otros países, como Reino Unido o incluso Estados Unidos, la geriatría es una realidad que aquí obviamos. Y eso que los informes son claros y el envejecimiento de la población una realidad visible".