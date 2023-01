Casi la mitad de los divorcios en la Comunitat Valenciana se saldan con custodia compartida

La custodia compartida no para de crecer en la Comunitat Valenciana, y ahora es ya casi la primera opción para los matrimonios que se divorcian. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan que el 44 % de las parejas se separan en términos de corresponsabilidad.

Lo más común sigue siendo que la custodia recaiga en manos de la madre, y en unas cifras casi testimoniales en el padre. Pero con el tiempo la custodia compartida no ha parado de aumentar y sigue siendo la opción más deseable por los tribunales, aunque cada caso es un mundo.

Oscar Martínez, vocal de la Asociación de Abogados de Familia en València, explica que "hemos vivido un cambio social muy importante en los últimos años, en el que los padres se implican más en la crianza de los niños, además de que la mujer ya está plenamente incorporada en el mercado laboral. Ahora hay más igualdad en el mundo de la pareja", explica.

Otra realidad que revelan las estadísticas es que hay muchísimos más divorcios que se saldan de mutuo acuerdo que por lo contencioso. Y también que la demanda se suele presentar por los dos cónyuges al mismo tiempo con muchísima más frecuencia que por uno de ellos.

Tres de cada cuatro demandas (332 en el año 2021) se presentan por ambas partes de la relación de acuerdo, mientras que 55 se presentaron por la espora y 23 por parte del esposo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Este alto índice de acuerdos se suele deber a que "más pronto que tarde los abogados de las partes van a hablar para llegar a los mejores términos para todos, así que las familias prefieren hacerlo de antemano", explica Martínez.

El abogado especialista en familia explica que, aunque la custodia compartida es lo deseable para los jueces y juezas según estableció el Tribunal Supremo, "no tiene por qué ser lo mejor en todos los casos". "Cada caso es un mundo, sí que es cierto que nuestro régimen establece que lo excepcional debe ser la monoparentalidad, pero se debe ir caso a caso para que prime el bienestar de los niños, que es lo más importante", explica.

La teoría es que la 'coparentalidad' que supone la custodia compartida es lo mejor para el niño o niña, ya que están en contacto directo y constante con ambos miembros de la familia. Aunque sigue dependiendo de muchos factores.

Radiografía de los divorcios

La edad media para divorciarse en la Comunitat Valenciana está entre 40 y 50 años, y casi siempre suelen haber hijos o hijas en la pareja, explica Martínez. "Ese suele ser uno de los principales motivos de divorcio, porque al final un niño es una obligación grande y algo más que atender, y puede ser un foco de discusión", cuenta.

Este suele ser el caso más típico, pero la novedad es que se están dando "parejas de 60 y 65 años que deciden divorciarse". "Lo hacen con los hijos ya criados y fuera de la casa, es un fenómeno que se produce cuando los hijos ya han volado del nido y surgen otro tipo de discrepancias".

En datos totales, los divorcios no han parado de desplomarse en los últimos años. De los 611 en un año que se registraron en 2013 hemos llegado a 410 en 2021 (último año en el que hay datos). La cifra más baja se dio en 2020, aunque se produjeron -pese a las restricciones- 378.

Esto se produce, en opinión de Martínez, porque "cada vez hay más parejas que viven en pareja e incluso deciden tener hijos pero no acuden al juzgado o a la iglesia a formalizar el matrimonio", aunque en este caso "todos ellos también tendrían que acudir al juzgado para regular las medidas a los hijos en caso de separación".

Criterios para un divorcio con niños

Aunque la custodia compartida es lo deseable, en un divorcio se tienen en cuenta muchos criterios para preservar el interés superior de los niños y niñas. Entre ellos, según explica el portavoz de la asociación de abogados de familia, están "la disponibilidad horaria laboral de cada uno de los progenitores, a qué se dedican, la proximidad de los domicilios y que no vivan muy lejos, los apoyos familiares de cada uno para la crianza como los abuelos y abuelas y cuáles han sido los hábitos cuando estaban juntos para que los niños puedan continuar con esas dinámicas familiares". Incluso se tiene en cuenta, aunque no es vinculante, "la opinión de los niños cuando tienen más de 12 años. Es muy importante escucharles", añade.

En las estadísticas también se refleja que la gran mayoría de separaciones no se decreta custodia alguna ya que "no procede". "En estos casos puede ser porque no han tenido hijos, que es cada vez más común por el tema de la baja natalidad, o que son parejas cuyos hijos ya se han independizado o son mayores de edad y pueden hacer lo que quieran", cuenta Martínez.