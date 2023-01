Pili y David son madre e hijo y son la evidencia de un sistema público que hace aguas en salud mental. El crío tiene una discapacidad intelectual y desde hace 3 años agrede a su madre, tal y como ha publicado este diario. Por eso, sus padres solicitaron una residencia que, a día de hoy, siguen esperando. Y es que no hay plazas en la Comunitat Valenciana para un niño como David. Ni como David ni como ningún otro con cualquier diagnóstico en salud metal que precise de un centro en el que vivir. Sólo hay un centro en toda la Comunitat Valenciana para niños y adolescentes con problemas de salud mental y en este centro solo hay 12 plazas. Además, los críos deben estar tutelados por al Generalitat Valenciana. Eso significa la nada, en la atención residencial de corta o media estancia, e implica que los afectados permanezcan en sus casas ante la falta de recursos.

En los hospitales, para atender crisis o brotes puntuales, la red también es mínima y consiste en 24 plazas en las unidades de psiquiatría de tres hospitales: en el de Castelló (con 8 plazas), en La Fe de València (otras 8) y en el de Orihuela (con 8 más). Ahora bien, la atención en estos ingresos es mínima (una media de dos semanas) y una vez superada o controlada la crisis el menor es dado de alta del hospital.

Estos datos constan en el informe que el Síndic de Greuges elaboró en julio de 2021 y que incluía las consecuencias de la Covid-19 ya que la pandemia puso en primera línea a una olvidada salud mental que, sin embargo, consta con planes específicos desde 1991. Así, 32 años después, la Conselleria de Sanitat anuncia un nuevo plan que arranca con una inversión de 40 millones para 2023 y tres hospitales de día para atender problemas de salud mental en niños y jóvenes en Picanya, Benicàssim y Alicante. Y un cuarto en Canals en el que se empezará a trabajar en 2024. Así, el nuevo plan valenciano de acción en salud mental, drogodependencias y conductas adictivas 2023-2026 tiene como objetivo sacar la salud mental de su "marginalidad" después de que la pandemia evidenciara "que es una cuestión prioritaria".

Desde el adiós a los manicomios

El nuevo plan valenciano de acción en salud mental, drogodependencias y conductas adictivas 2023-2026 anunciado pretende sacar la salud mental de su "marginalidad". Ese objetivo no es una novedad. Tampoco lo es el informe del Síndic que evidencia las carencias de un sistema. Y es que desde que en 1986 entrara en vigor la ley General de Sanidad, el sistema valenciano no ha contado con los recursos necesarios para atender la salud mental. Así, se abolieron los manicomios para que las personas con problemas de salud mental tuvieran la posibilidad de ser tratadas como cualquier otro paciente y mantener, además, su entorno socio-familiar pero la red pública valenciana no ha llegado a tener los recursos suficientes para esa atención. Ni entonces ni ahora. Y así constan en informes que distan casi 30 años y critican lo mismo: las estrategias autonómicas evidencias las carencias de sistema, la falta de recursos y la atención a las personas con problemas de salud mental.

El informe del Síndic de Greuges realizado hace dos años plasma la situación actual que vive la familia de David. "Hay familias de niños y adolescentes con problemas de salud mental que, ante la falta de apoyo de la Conselleria de Sanidad solicitan a la de Igualdad y Políticas Inclusivas que asuma la guardia voluntaria y proceda al ingreso del menor en un centro adecuado». Sin embargo, cuando la Conselleria de Igualdad no entiende justificada la propuesta y desestima la misma «los menores afectados quedan en sus domicilios, sin atención adecuada y en un contexto familiar que no dispone de herramientas suficientes para afrontar sus necesidades».

Una situación "insostenible"

Para la abogada especializada que lleva el caso de David, Sandra Casas, la situación que atraviesa esta familia en "insostenible" ya que el crío "agrede a la madre y puede agredirse a él también. Necesita ayuda y un centro específico". "Pero las personas con problemas de salud mental están abandonadas. La competencia es de Sanidad, pero la Conselleria mira hacia otro lado y deriva a estos pacientes a recursos que la Conselleria de Igualdad no tiene. ¿Alguien entiende que a un niño enfermo de cáncer no le den quimioterapia si la necesita? Si no es en un hospital... pues le llevarán a otro pero nos resuelta impensable que se quede sin tratamiento. Pues lo mismo debemos exigir con la salud mental", concluye Casas.

En el informe encargado por la Generalitat Valenciana para elaborar una radiografía de la infancia y adolescencia en 2019 se recalca que "la mitad de los trastornos mentales aparecen por primera vez antes de los 14 años" y que "más del 70% de todos los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años". Además, el informe recalca que, en relación con los trastornos específicos que afectan a la infancia y a la adolescencia había "más de 90.000 menores diagnosticados con problemas de salud mental"