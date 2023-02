La sanidad valenciana tendrá un déficit de 848 médicos de Familia para 2026

Si hoy por hoy ya es difícil encontrar sustitutos cuando algún médico de Atención Primaria está de baja o para reforzar las plantillas en verano, la situación no tiene visos de mejorar de aquí a unos años. Más bien va a empeorar dado lo envejecido de la plantilla y a que no va a haber suficientes especialistas en Medicina de Familia formados vía MIR de aquí a entonces.

Un estudio le ha puesto cifras a lo que está por venir cruzando estas dos variables: para 2026 la sanidad pública valenciana tendrá un déficit de 848 médicos de Familia teniendo en cuenta que entre 2021 y 2026 van a formarse un máximo de 1.051 médicos vía MIR en esta especialidad y que, en estos años se jubilarán 1.900 profesionales.

Así se desprende de un análisis realizado por el Centro de estudios del Sindicato Médico de Granada a partir de un informe que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad y que precisamente aborda la "Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos" entre 2021 y 2035.

Un tercio de la plantilla con más de 60 años

El informe concreta que trabajando en los centros de salud valencianos hay ahora mismo 3.290 especialistas en Medicina de Familia y seis de cada diez tenían 50 años o más en junio de 2021. Si se suman los médicos de Familia que hay también en hospitales "fundamentalmente en servicios de urgencia" y en servicios de emergencia, el total sube en la C. Valenciana a los 6.543 médicos de Familia, con un 29 % de profesionales en edad de jubilarse en los próximos años, unos 1.900.

El estudio da por hecho que todos los que terminan el MIR se quedan en España a trabajar y lo hacen en la sanidad pública, algo que tampoco se da

Este "agujero" que van a dejar las jubilaciones no se va a cubrir, sin embargo, con las nuevas remesas de médicos de Familia que salen del MIR. Sumando las promociones que terminan el MIR desde 2021 a 2026 se prevé que se formen 1.172 pero el centro de estudios tiene en cuenta que no todos los que entran, salen. "Entre 2017 y 2021, el 10,3 % no terminó su formación" explican desde el centro de estudios que aplica este término corrector.

Quitando este porcentaje, quedarán 1.051 médicos de familia formados vía MIR, que no serán suficientes "aun asumiendo que todos los que terminan se quedan en España a trabajar" y lo hacen en la sanidad pública, algo que tampoco se da porque, según alertan los médicos, últimamente la tasa de "fugados" ha aumentado dadas las malas condiciones de trabajo y lo poco atractivo que resulta el puesto de Medicina de Familia en un ambiente de trabajo cada vez más sobrecargado y con agendas interminables.

Menos plazas MIR y peores condiciones laborales

El cómo se ha llegado a esta situación hay que buscarlo, precisamente, en este empeoramiento de condiciones y en los recortes que se han aplicado en las plazas de formación MIR en los últimos años. Según explican desde el Sindicato Médico, en los últimos 15 años han aumentado las plazas en las facultades de Medicina pero desde 2010 ha habido "un recorte importante de plazas MIR. De no haberse realizado se podrían haber formado 4.813 especialistas que ahora echamos en falta".

Desde 2019 se ha intentado corregir este recorte aumentando de nuevo las plazas MIR (este año en la C. Valenciana se habían vuelto a sumar plazas) pero no es suficiente y tampoco se están cubriendo todas cuando se hace el llamamiento. "En la convocatoria pasada quedaron 93 plazas MIR sin elegir y de las elegidas unos 70 no llegaron a tomar posesión", explican desde el Sindicato Médico, como ejemplo de lo "poco atractivas" que se han vuelto estos puestos de formación y de trabajo.

La consecuencia directa es que, pese a que la ratio de profesionales por paciente en la Comunitat Valenciana es alta, si no hay sustitutos cuando alguien está de baja las ratios no son reales, como reconoció el conseller de Sanidad Miguel Mínguez en una comparecencia en las Corts. No es de extrañar que se sucedan pues episodios de estrés en el sistema que pagan los profesionales con agendas interminables y también los pacientes, con épocas como las vacaciones en las que hay que esperar de dos a tres semanas para conseguir una cita con el médico.

Jubilaciones "flexibles" y más profesionales "importados"

Conscientes de que el problema va a aumentar en lo que queda de década, desde el Ministerio de Sanidad y desde las consejerías se vienen aplicando medidas de contención criticadas como "cortoplacistas" por las sociedades científicas. Ahí está por ejemplo la decisión de aligerar las homologaciones de títulos extranjeros o la posibilidad de retrasar la jubilación hasta los 70 años entre los profesionales médicos, una opción a la que muchos optaban hace unos años pero que tras la pandemia ha dejado de ser tan popular.

De hecho, Sanidad acaba de plantear una nueva modalidad de jubilación "flexible" solo para las especialistas de Atención Primaria (médico de Familia y pediatra, dos de las más deficitarias) para intentar contener el golpe de las jubilaciones: seguir trabajando pero cobrando un 75 % de la pensión.