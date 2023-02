El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía provincial de Valencia que abra una investigación de oficio "por presunto delito de abandono y posterior fallecimiento" de la niña de 12 años de Jérica que murió el pasado lunes en el Hospital Clínico de València por una "peritonitis purulenta" que no le fue diagnosticada a tiempo, a pesar de haber ido en dos ocasiones al centro de salud de Viver y a las urgencias del hospital de Sagunt y no haberle practicado ninguna prueba médica, según ha denunciado la familia.

Así, como ha avanzado Mediterráneo, la familia de la pequeña Emma prepara ahora con ayuda de abogados la documentación pertinente para formalizar una denuncia contra al administración sanitaria por "negligencia médica" porque no quieren que lo que le ha ocurrido a su hija "vuelva a suceder" y si tienen que "cambiar el protocolo y cada niño o adulto que entre con dolor de abdomen le hagan una prueba, que lo hagan".

La madre de la menor, Beatriz, al igual que el día anterior ya hizo el padre, que es concejal socialista en el Ayuntamiento de Jérica, ha explicado que el pasado 29 de enero llevaron a la pequeña a urgencias del centro de salud de Viver, a unos seis kilómetros de Jérica donde residen, porque tenía dolor abdominal, vómitos y un poco de fiebre, y el médico le dijo que era "un virus" y aunque le preguntó si podía ser apendicitis porque su hijo mayor ya la había pasado "lo descartó". "Yo no soy médico y no puedo contradecirle, y volvimos a casa", señala la mujer, que regenta un estanco en la localidad.

Al ver que el 2 de febrero no se encontraba mejor volvió a llevarla al centro de salud de Viver y el médico, "al ver los informes del día 29, ni se levantó. Me preguntó por qué volvía y le dije que no la encontraba bien, que seguía sin comer y de diarrea y que estaba perdiendo mucho peso. Me dijo que era un proceso vírico y que los virus duraban de ocho a diez días".

"Se desvaneció y perdió el conocimiento"

El día 4 de febrero la llevaron al hospital de Sagunt "y, con 38,8 de fiebre y un abdomen con defensa, me dijeron que no era nada, que aunque había perdido peso nos fuéramos a casa que no era nada" y el día 5, como seguía sin verla bien, la volvieron a llevar al médico y en la consulta "se desvaneció y perdió el conocimiento".

Al llegar a Viver estaba en parada respiratoria y el médico estuvo 12 minutos reanimándola y, tras llegar una ambulancia del SAMU, la estabilizó y la trasladaron al Hospital Clínico de València, donde volvió a entrar en parada y después de dos horas intentando reanimarla falleció a las dos de la madrugada antes de ser operada. Finalmente, la niña falleció por una "peritonitis purulenta", causada por una acumulación de sangre, fluidos corporales o pus en el abdomen.

El sentido recuerdo de su madre

"Esto no puede estar pasando, estamos en el siglo XXI, que por una peritonitis se muera una niña o un adulto", asegura Beatriz. "Emma era alegre, siempre estaba con sus amigas grabando tik tok, cantando canciones. Jugaba al fútbol, iba al conservatorio, era muy estudiosa, incluso estando malita estaba haciendo los deberes. Era la alegría de la casa, no tengo ni una foto en la que estuviera enfadada", lamenta la progenitora.

Sanitat investiga lo sucedido

Como ya informó Mediterráneo, la Conselleria de Sanitat está estudiando lo sucedido al respecto de la asistencia que recibió la pequeña. El departamento de Miguel Mínguez ha abierto una investigación, "como no puede ser de otra manera", según ha informado la vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Aitana Mas, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Tras mostrar el pésame del Consell a la familia, Mas ha explicado que el director gerente del hospital de Sagunt ya se ha puesto en contacto y a disposición de la familia para "colaborar en todo lo que sea necesario".

Homenajes

Mientras se analizan los hechos, la consternación y tristeza entre los familiares, amigos y vecinos sigue. El instituto de Jérica-Viver, donde Emma estudiaba primero de la ESO, le hizo este viernes un emotivo homenaje. Un recuerdo muy emotivo de compañeros y profesores. El centro ha colocado un lazo negro en la fachada y en su entrada un gran corazón bordeado de flores de colores y con el nombre de Emma en el centro, y rodeado de fotos colgadas en cintas de la pequeña fallecida.

Los padres y hermanos de Emma han sido arropados por familiares y amigos, así como por las decenas de estudiantes y profesores del instituto que han participado en el homenaje, en el que compañeros de su clase han leído, con las voces entrecortadas por el llanto, una poesía mientras reinaba en el patio un silencio absoluto.

También han sonado dos canciones, una de ellas compuesta por su padre, Ramón Martínez, cuando ella nació, y todos los presentes han formado dos círculos en el patio y se han lanzado al aire decenas de globos de colores blanco, rosa y azul. Además, este sábado el consistorio de Jérica ha organizado en la plaza del Ayuntamiento, un minuto de silencio en memoria de la niña, a las 11.00 horas, para que "el fallecimiento de Emma no caiga en el olvido", y ha agradecido las muestras de apoyo y cariño recibidas en estos momentos.