En 2013, Francisco Coll y Julia Canet fueron dos de los cinco ganadores de la primera edición de los Premios Talento Joven. Meses después, el primero estrenaba su primera ópera de cámara, Café Kafka, en la Royal Opera House de Londres —hoy es uno de los compositores de música culta con mayor proyección internacional—; y la segunda se colgó la medalla de oro en la Copa Europea de Clubes, como integrante del Valencia Terra i Mar. Sin duda, ganar Talento Joven contribuyó a catapultar su proyecto profesional.

Esta tarde, cinco jóvenes de la Comunitat Valenciana inscribirán sus nombres en el listado de ganadores y ganadoras de este certamen que celebra su décima edición. Será en una gala extraordinaria que tendrá lugar en el auditorio de CaixaForum Valencia, a partir de las 18 horas. En estas diez ediciones, los Premios Talento Joven —organizados por Levante-EMV y CaixaBank, con la colaboración de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y À Punt— han premiado a 50 jóvenes con talento, quienes han podido seguir desarrollando su proyecto personal y profesional gracias a los 6.000 euros del premio; en total, esta iniciativa ha repartido 300.000 euros en premios a lo largo de la última década.

Un año más, la gala reunirá a personalidades y representantes de las instituciones valencianas. Entre los invitados, estarán Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank; Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana; Pilar Bernabé, delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana; Enric Morera, presidente de las Corts Valencianes; Miguel Mínguez, conseller de Sanitat Universal; Rafa Climent, conseller de Economía Sostenible; Alfred Costa, director general de À Punt; o Sandra Gómez, vicealcaldesa de València, entre otros.

Los veinte finalistas

Sin embargo, los grandes protagonistas de la velada son los 20 finalistas de esta décima edición de los Premios Talento Joven. Sólo cinco de ellos, uno por cada categoría (Ciencia, Empresa, Cultura, Deporte y Acción Social), conseguirán alzarse con el premio económico de 6.000 euros.

La decisión está en manos del jurado de esta décima edición, formado por profesionales de prestigio y con una dilatada trayectoria. Ellos son Salvador Navarro, presidente de la CEV; Rafael Gandía, presidente de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana; Ángela Pérez, fundadora de Health in Code y premio Jaume I 2022; José Luis Pérez, director del Centre del Carme Cultura Contemporània; y Javier Mateo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de València. Completan este grupo César Miguel, responsable de Comunicación de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, y Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, quienes han actuado como presidente y secretaria del jurado a lo largo del proceso.

La decisión se descubrirá en la misma gala, conducida por los periodistas Violeta Peraita y Lluís Pérez, por lo que los nervios estarán a flor de piel. Pero, sobre todo, la gala servirá para festejar y celebrar el talento que emana de la Comunitat Valenciana representado mañana en el rostro de los cinco ganadores.

LOS FINALISTAS EMPRESA Jacobo Sanmartín Lara Guerrero Fran Villalba Carlos Montesinos

CULTURA Francisco José García Ana Devis-Daniel Rueda Antonio Morant Carlos Giménez

CIENCIA María Sánchez Francisco J. Álvarez Lorena Cano Loreto Crespo

DEPORTE Diego López Sara Bonillo Leyre Romero Alba Sánchez

ACCIÓN SOCIAL Juan José Villafranca Eros Recio Adolfo Pablos Daniel Pellicer

Antoni Borsad y Sono-lab Las Naves, representantes del talento valenciano

La gala de la décima edición de los Premios Talento Joven servirá para celebrar el talento emergente en la Comunitat Valenciana. Por eso, los organizadores de la misma —Levante-EMV y CaixaBank— han contado con el proyecto Sono-lab Las Naves, que amenizará el cóctel posterior a la gala; y el diseñador Antoni Borsad, de 23 años y con origen en la Font de la Figuera, donde regenta un taller de moda a medida, que vestirá a los presentadores, con la colaboración de Yolanda Bordera.

«He creado dos estilismos de tendencia minimalista, de estilo sobrio y neutro, pero a la vez elegantes y juveniles», explica el joven diseñador. Borsad es un defensor de los nuevos talentos pero considera que «los jóvenes no seríamos lo que somos, ni tendríamos todo lo que tenemos, si no fuera por nuestros mayores». Por eso, estos dos looks sirven para hacer un homenaje a sus dos abuelas. «Lluís y Violeta llevarán complementos de ellas dos, en forma de pañuelo y pendientes, respectivamente».