Saber es mejor que no saber. Bajo esta premisa comienza el libro que quiere recuperar la vida de las mujeres durante todas sus etapas. «La historia de las mujeres no es un relato específico, sino que forma parte del devenir general de la humanidad. [...] Sin embargo, hasta ahora ellas han aparecido presentadas en el transcurso de los siglos como un objeto pasivo». Pero ya no.

Ese es el objetivo de Isabel Morant, Rosa E. Ríos y Rafael Valls, quienes presentan el volumen El lugar de las mujeres en la historia. Desplazando los límites de la representación del mundo en Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV), una obra coral, bajo su coordinación, que busca que las mujeres emerjan de la historia en sus distintas etapas como sujetos conscientes y activos. Porque estuvieron, están y estarán. Que se cuente, también, cómo ellas desafiaron los límites de su libertad en un mundo gobernado por hombres. «Queremos divulgar la historia de las mujeres desde la antigüedad y hasta la actualidad para ampliar los límites de la representación del mundo y mirar más allá de los sujetos que conocemos como habituales en la historia: los hombres», explica Isabel Morant. Pero más allá de ampliar el conocimiento de forma inevitable al incorporar a sujetos que se habían obviado o habían quedado relegadas a meros objetos pasivos; el libro tiene una función didáctica importante. En sus 39 capítulos y correspondientes dossiers didácticos dirigidos a profesorado de secundaria y universidad, 22 autores y autoras (historiadoras, investigadoras y docentes) tratan de divulgar la historia de las mujeres en el transcurso del devenir de la humanidad. Desde la prehistoria hasta el siglo XXI. «Tratamos de reconstruir el espacio público y privado tal y como nos lo habían contado», señala la catedrática Isabel Morant. Habla con este periódico sobre la historia delas mujeres, en la que se ha centrado en sus investigaciones durante toda su carrera académica e investigadora como historiadora. "Yo también quiero ser científica" Una mirada «más justa» «Este libro quiere aportar una mirada más justa para las mujeres, porque las integra en la historia», señala. Porque «si comprendemos la historia con las mujeres como sujecto activo, vemos que es mucho más amplia de lo que nos imaginábamos o habíamos aprendido». Aunque el estudio del papel de la mujer en las sociedades antiguas, ilustradas, industriales, modernas y hasta posmodernas no empieza ahora. «Este interés surge de la influencia del movimiento feminista de los años 70. Se empieza a demandar que las mujeres sean contempladas en la historia y se comienza a ser crítico con el relato que hasta entonces se había contado», dice la especialista y codirectora de la obra. Las mujeres siempre han estado presentes en la historia de la humanidad «pero la voluntad de mirarlas más allá de como un objeto más que integraba las sociedades, es importante para comprender cuales fueron las funciones sociales de las mujeres en las diferentes etapas evolutivas del ser humano». El libro, además, amplía las funciones que se presuponían «la familia, los afectos, las relaciones, el espacio público —tan difícil de conquistar históricamente— y el privado», reflexiona Morant. Una historia «más democrática» Lo que durante muchos años ha sido considerado como «una historia menor, un ‘suplemento’ de la historia principal, la de los hombres, es en realidad un conocimiento nuevo, que interesa, la historia de las mujeres ayuda a conocer un pasado, un presente y un futuro más democrático». La investigación feminista dio un salto cuando las mujeres tuvieron la posibilidad de entrar en la universidad y acceso a la investigación. «Esto nuestras madres y abuelas no pudieron hacerlo». De hecho, las primeras investigaciones sobre las mujeres se hicieron «al margen de la academia». «Muchos académicos pensaban que era una cuestión que interesaba solo a las mujeres. Pues mira, no. Es una cuestión más de la historia, de interés general», defiende Morant. La presentación que tendrá lugar este lunes 6 de marzo a las 19:00 horas en el Paranimf de la Universitat de València, en la Nau, «no hubiera sido posible si estuviéramos en los años ochenta». Los avances son evidentes. Pero para mejorar el futuro, es imprescindible conocer el pasado, como se suele decir. El de las mujeres también. En el acto estará la rectora de la UV, Mavi Mestre; el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, la directora de publicaciones de la UV, Teresa Ferrer, la catedrática Isabel Morant y la catedráticaRosa Ríos. El conocimiento también de las mujeres ha experimentado un impulso «que está vinculado a la conciencia colectiva sobrela lucha por la igualdad». Ahora, concluye Morant, «hablamos en voz alta».