El partido República Valenciana (Partit Valencianiste Europeu) ha esquivado una multa de 100.000 euros que dictó el Tribunal de Cuentas por no presentar las cuentas anuales en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 dentro del plazo estipulado.

El instructor de la institución ha remitido un escrito a la organización en el que propone para el siguiente pleno anular dicha sanción al partido minoritario valenciano porque, entre otras cosas "no es un partido profesionalizado" y en los años 2019 y 2020 hubo un retraso en la rendición de cuentas anuales debido a la pandemia y otros factores, de modo que "incluso empleando una diligencia media no se habría podido atender en plazo".

El organismo fiscalizador reconoce que la formación valenciana no tiene medios y no ha recibido subvenciones públicas y precisa que la falta de presentación de cuentas no es íntegramente responsabilidad del partido. Así, el mismo partido explica en un comunicado que en noviembre de 2022 recibió una resolución para iniciarse el proceso de sanción de 100.000 euros por presentar sus datos económicos fuera de plazo. Tras presentar alegaciones, el pasado miércoles 8 de marzo, el instructor ha remitido un escrito argumentando por qué la sanción no está justificada y proponiendo anularla.