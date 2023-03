Podem confía en Sumar pero elude dar apoyo explícito a Yolanda Díaz

Centrado en las elecciones municipales y autonómicas. Eso es en lo que está Héctor Illueca, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y candidato de Podem a presidir la Generalitat, y así lo subraya cuando le preguntan por cuál es el papel que tendrá la federación valenciana de Podemos en Sumar.

En plenas negociaciones del partido morado con la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para descifrar de qué manera formar parte de la plataforma de izquierdas Sumar con la que la política gallega quiere postularse a la presidencia del Gobierno, el líder valenciano de Podem evita mojarse y marca cierta distancia a la hora de mostrar apoyos, a diferencia de otros partidos de la izquierda, como Esquerra Unida o Compromís.

De hecho, el conseller dice que su prioridad son los comicios valencianos por su importancia y porque "cualquier proyecto electoral que se quiera plantear en el ámbito estatal necesita raíces territoriales. Un proyecto de país sin un país organizado detrás no es nada, son palabras vacías".

Illueca confía en Sumar como "una herramienta para ampliar alianzas" así como para recuperar la esperanza. En este sentido, es optimista de que "la unidad se abra paso" para encarar el ciclo electoral "con toda la fuerza por un proyecto que ponga en el centro las necesidades sociales".

Sobre si el apoyo a Yolanda Díaz se hará explícito con su presencia en el acto central que ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno para el 2 de abril, Illueca y la síndica en las Corts Pilar Lima sí estuvieron presentes en la presentación de la plataforma de Díaz en València, todavía no lo ha decidido. "Entre otras cosas porque no me ha llegado ninguna invitación. Cuando llegue, tomaremos decisiones", sentencia el líder de Podem.

Con todo, Illueca sí que ve espacio para un proyecto como "el que esbozó Yolanda Díaz el otro día en la moción de censura", pues recoge, según dice, el espíritu de los gobiernos de coalición que han dado respuesta a las necesidades de la ciudadanía y aspiran a volver a hacerlo tras las elecciones. El mensaje de Illueca ha sido claro esta mañana. Primero, las elecciones municipales y autonómicas y después ya veremos si Podem (y Podemos) suma.