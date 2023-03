Mas carga contra el "tono alarmista" del Síndic sobre dependencia

"No ha habido cambio a mejor", dijo el Síndic de Greuges, Ángel Luna, sobre el relevo en la gestión entre Mónica Oltra y Aitana Mas. Tampoco parece haberlo en la relación entre Luna y la titular de Políticas Inclusivas, sujeta a tensiones cuando Oltra era la máxima responsable de esta conselleria, y que no se han convertido en un asunto del pasado con Mas como vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico.

La presentación del Informe Anual 2022 del Defensor del Pueblo Valenciano ha evidenciado que el choque entre ambos organismos es claro. Mas ha criticado el "tono alarmista" que, considera, supone el documento presentado el martes en las Corts y en la que señala a la Administración como un "territorio hostil" y apunta a la gestión de los servicios sociales, área que dirige Mas, como una de las más afectadas por los problemas.

"Debemos hacer retrospectiva y trazabilidad de los hechos", ha expresado la vicepresidenta quien ha puesto en valor que en 2015 las quejas sobre ayudas sociales era de 14.096 mientras que las de 2022 fueron 1.062. "Es faena bien hecha, nos queda por hacer, pero bajar 13.000 quejas en siete años es una prueba evidente que la gestión y el grado de satisfacción de la ciudadanía ha mejorado", ha defendido al tiempo que ha contraatacado: "No defendemos el tono alarmista de su mensaje".

Las discrepancias entre Luna y la responsable de Políticas Inclusivas e Igualdad van más allá de los datos de queja o de algún rapapolvo en forma de frase dentro del informe. "Continúan siendo destacables las mismas deficiencias que hemos venido denunciando a lo largo de los informes anuales de los últimos años", señalaba el documento del Síndic como ejemplo. También hay roces por el acceso a las actas de inspección a centros de mayores y menores así como tampoco ha sentado bien a Mas la comparación de Luna respecto a su predecesora.

Choque por las actas

"Queda feo hacer ese tipo de valoraciones, es una cuestión personal del señor Luna que no puedo valorar y que va más allá de lo institucional", ha señalado la portavoz del Gobierno valenciano evidenciando su malestar con el Síndic, quien también ha tenido importantes encontronazos con la anterior responsable de la cartera sobre servicios sociales. Por otra parte, sobre las actas de inspección, Mas ha rechazado que se le niegue acceso a estas sino que no se le envían a la sede como él solicita por lo que ha de acudir hasta la conselleria para revisarlas.

"Es la misma manera que se les da a los diputados y diputadas, otra cuestión es que no sea del gusto del Síndic", ha aseverado Mas quien ha negado a su vez que anteriormente se enviasen como dejó entrever Luna durante su comparecencia en rueda de prensa del martes al señalar que esta forma de acceso era uno de los asuntos que había cambiado "y no a mejor" respecto a Oltra. "No se han enviado nunca", ha insistido al tiempo que ha defendido ser una entidad "colaboradora" que, ha defendido, solo ha dejado de hacerlo en el 0,56 % de las 1.066 quejas recibidas.