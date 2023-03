La derecha y la izquierda se enzarzan por el valenciano en la diputación

Una proposición del Partido Popular en el pleno de la Diputación de Valencia "por la libertad del uso de las lenguas cooficiales". Ese ha sido el punto, el asunto 35 del pleno ordinario de marzo, que ha desencadenado un choque entre la izquierda y la derecha en el hemiciclo provincial. Todo viene de un reportaje de À Punt emitido hace unas semanas al que reaccionó Vicent Mompó, presidente provincial del PPCV y portavoz popular en la diputación, y exigió que la televisión pública autonómica se disculpe por incluirlo en el mismo "como ejemplo negativo del uso del valenciano".

El programa mostraba al también alcalde de Gavarda en un mitin del PP a finales de 2022 con Alberto Núñez Feijoó, Carlos Mazón y Maria José Catalá hablando en valenciano y, al ser interpelado por el público, que gritó "¡en castellano, por favor!". Tras emitirse el programa, Mompó pidió públicamente a través de sus redes sociales una disculpa pública por parte de la televisión valenciana.

La propuesta, que pedía ratificar la libertad de uso de las dos lenguas y pedir al jefe del Consell, Ximo Puig, que instara a la televisión pública valenciana a hacer lo propio, "viene a tenor de este ejemplo, pero no es una situación aislada y queremos que se reconozca la libertad de uso de las dos lenguas, el castellano y el valenciano", ha defendido el diputado Carlos Gil Santiago, en valenciano.

"No podemos exigir respeto al valenciano si no exigimos el mismo a la lengua castellana"

"La libertad de expresarse en cualquier lengua es fundamental en una democracia y no utilizar el valenciano no te quita el derecho a sentirte de esta tierra", ha dicho. "No podemos exigir respeto al valenciano si no exigimos el mismo a la lengua castellana. Es una riqueza tener dos lenguas cooficiales que hay que defender y cuidar por igual".

"Remítanse al Síndic de Greuges"

Un argumentario que ha despertado reacciones de todo tipo. Compromís y PSPV han animado a Mompó a poner una queja en la Sindicatura de Greuges "si tiene queja respecto a lo que se ha dicho" y han criticado que la propuesta incluya pedir a Puig que inste a À Punt a defender "la libertad".

"La televisión valenciana tiene unos órganos independientes desde los que se rinden cuentas, no queremos politizar RTVV como hicieron ustedes. Remítanse al Síndic de Greuges. Nosotros somos políticos pero no hemos de trasladar estas rabietas de niños", han señalado ambas formaciones con respecto a la propuesta del PP, que también ha criticdo la cobertura de la televisión valenciana al mitin celebrado este fin de semana con Isabel Díaz Ayuso en València.

Por otra parte, Natalia Enguix, la recientemente nombrada diputada de la Vall ens Uneix, ha dicho que el pleno "no está aquí para salvar al portavoz del PP de un error suyo". "Fue usted quien consideró mejor pasarse al castellano por la hostilidad del auditorio hacia nuestra lengua.

Ciudadanos ha renombrado a À Punt como "Telecompromís" y ha criticado que "haya diferencias entre ciudadanos por la lengua en la que hablan". Una situación que, según el diputado Jesús Gimeno, "ha generado la izquierda, creando un problema donde no lo hay".

Por último, el propio Mompó ha intervenido "por alusiones" para sentenciar que "en ningún momento, nadie me ha hecho cambiar de lengua. Lo que hago, lo hago libremente y eso es lo que pedimos, que cada persona escoja libremente la lengua en la que se quiere expresar".