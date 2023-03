El personal sanitario que lleva desde enero haciendo horas extras en intervenciones de lista de espera cobrará por este trabajo fuera de horario en abril. Ese es el compromiso de la Conselleria de Sanidad después de que esta mañana el pleno del Consell haya aprobado por fin el plan de productividad que regula estas cirugías (y también pruebas diagnósticas) hechas fuera del horario normal, el llamado autoconcierto.

Personal de medicina, enfermería, auxiliares, celadores.. llevaban desde enero aportando su tiempo para hacer estas intervenciones (y rebajar así la lista de espera quirúrgica de Sanidad) pero todavía no habían cobrado ya que el acuerdo todavía debía ser refrendado por el pleno del Consell, que es lo que se ha hecho esta mañana. De hecho, el equipo de cirugía del hospital La Fe de Valencia trasladó la semana pasada que dejaban de hacer intervenciones de tarde hasta que no cobraran los atrasos. No hay cifras de cuánto se debe pero solo entre enero y febrero se hicieron más de 8.000 cirugías fuera de horario para rebajar la lista de espera.

Fuentes de la conselleria aseguran que este próximo mes de abril, en la nómina se incluirá las horas extras realizadas en el primer trimestre del año y que este retraso era algo "habitual" las anualidades que el plan de productividad del autoconcierto se actualizaba en su presupuesto económico o en las prácticas que incluye. El pago se haría una vez se aprobara y el acuerdo se publicara en el diario oficial, ya que se daba por activado desde enero con efectos retroactivos.

También los sábados

Este año, este plan de productividad contará con un presupuesto de 25 millones de euros para que se pueda "hacer más" con los recursos públicos, nueve más que los presupuestados el año pasado. Es la mayor dotación que ha tenido el plan desde que este se puso en marcha en 2016. Según la información remitida por el Consell, además el acuerdo viene este año con novedades en su contenido y no solo en el dinero ya que permitirá hacer cirugías o pruebas a las que no da tiempo en horario normal a cambio de una compensación también en sábados.

En cuanto a procedimientos incluidos, además del listado de cirugías que ya se hacen fuera de horario desde 2016, para este año se acepta incluir algunas más en Oftalmología como vitrectomías y cirugías combinadas con la catarata, algunas intervenciones más endocrinas y de proctología, intervenciones de hernia de hiato y de reparación de colostomías, según ha informado el Consell. Otra de las novedades es que el apartado de pruebas diagnósticas a hacer fuera de hora también se actualiza y a partir de ahora también se harán pruebas de medicina nuclear, gammagrafías y PET-TAC.